<span style='text-decoration: underline;'>Actions sociales, Hadj 2018, couffin de Ramadhan et énergie solaire</span>:<br><span style='color:red;'>Bedoui fait le point avec ses cadres</span>

Actions sociales, Hadj 2018, couffin de Ramadhan et énergie solaire

Actions sociales, Hadj 2018, couffin de Ramadhan et énergie solaire : Bedoui fait le point avec ses cadres

Le nouveau système informatique de distribution du couffin de Ramadhan à travers les différentes communes du pays, a été décortiqué. Il est censé permettre une gestion moderne, efficace et transparente de l’opération. Pas que cela, puisque le ministère de l’Intérieur entend en user pour renforcer le contrôle du contenu du couffin et de la liste des bénéficiaires, voire la date de distribution.

Le ministre de l’Intérieur Nourreddine Bedoui, a fait les choses en grand, avant-hier, au siège de son ministère. Tant par le niveau de représentative des cadres qu’il a convoqués à une grande revue des moyens et des actions à mener dans son secteur, qu’au spectre des sujets abordés qui vont de l’opération du Hadj 2018, jusqu’à l’usage de l’énergie non-renouvelable, en passant par la prise en charge des catégories sociales fragiles durant le mois de Ramadhan.

Ainsi, des directeurs généraux et cadres centraux du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ont pris part à l’une des plus importante séance de travail de l’année au niveau de l’Intérieur.

A tout seigneur, tout honneur, le mois sacré de Ramadhan a fait l’objet d’une communication exhaustive. Le directeur général chargé du suivi de ce dossier, a affirmé que «l’opération se déroule dans les meilleures conditions et a démarré précocement par rapport aux années précédentes», selon le communiqué sanctionnant la réunion. Dans le même communiqué, l’on apprendra que le ministre a soulevé la question de la «prise en charge totale des familles démunies en ce mois sacré et ce, en application des instructions de son excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika concernant la consécration du rôle social de l’Etat». Un rôle qui n’aura pas été d’une efficacité remarquée sur le plan de la lutte contre la spéculation. Cela étant, le ministre a ordonné «l’installation d’un groupe de travail regroupant l’ensemble des secteurs concernés qui s’attellera à mettre en place les mécanismes nécessaires à la révision du mode de distribution de ces aides sociales, en application des décisions du Gouvernement portant l’octroi d’aides financières directes aux concernés». Le ministre a suggéré que juste après le Ramadhan, l’administration doit amorcer les préparatifs de cette opération.

Toujours sur le volet social, le nouveau système informatique de distribution du couffin de Ramadhan, à travers les différentes communes du pays, a été décortiqué. Il est censé permettre une gestion moderne, efficace et transparente de l’opération. Pas que cela, puisque le ministère de l’Intérieur entend en user pour renforcer le contrôle du contenu du couffin et de la liste des bénéficiaires, voire la date de distribution. Le citoyen bénéficiaire peut lui aussi vérifier le contenu du couffin.

L’autre sujet dont l’actualité sera «brûlante» au lendemain de l’Aîd El Fitr, à savoir la saison estivale, la commission chargée de plancher sur la question, a déployé son programme et assuré une meilleure maîtrise de la situation comparativement aux années précédentes. Un exposé convainquant aux yeux du ministre, qui n’a pas manqué de saluer les efforts consentis pour assurer la réussite de la prochaine saison estivale. M.Bedoui a tout de même appelé la commission spécialisée, à s’ériger «en force de proposition», soutenant qu’une coordination entre les différents secteurs «est seule à même d’assurer l’application de la feuille de route et de faire de la saison estivale 2018 une réussite».

Sur un autre thème, celui de la prochaine saison du Hadj 2018, le directeur général en charge du dossier, a affirmé que «les préparatifs de la saison du Hadj se déroulent dans les meilleures conditions». Sur ce sujet, M. Bedoui a rappelé les facilités à assurer pour la modernisation de l’opération, à travers la création d’un guichet unique à partir de la prochaine saison.

Le ministre de l’Intérieur a écouté, enfin, un autre exposé sur le plan d’action du programme des énergies renouvelables. Même si le thème paraît quelque peu en décalage avec les missions de son département, M.Bedoui a insisté sur «les grands espoirs fondés sur les énergies renouvelables auxquelles le gouvernement accorde une importance majeure». Un ambitieux projet d’éclairage des collectivité locales par le biais de l’énergie solaire, le ministre a appelé à ne ménager aucun effort pour sa concrétisation.

Alger: Smaïl Daoudi