<span style='text-decoration: underline;'>En présence de l’ex-Dgsn Abdelghani Hamel </span>:<br><span style='color:red;'>Bedoui installe Lehbiri dans ses nouvelles fonctions </span>

Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, Nouredine Bedoui, a procédé, hier mercredi, à l’installation de Mustapha Lehbiri, en qualité de nouveau Directeur général de la Sûreté Nationale.

En présence de l’ancien Dgsn Abdelghani Hamel et du nouveau Mustapha Lehbiri, le ministre de l’Intérieur a appelé les cadres de la DGSN à n’épargner aucun effort à travailler sous la direction du nouveau directeur «qui est un des premiers hommes de la Révolution et qui a une grande réputation dans les domaines sécuritaire et humanitaire et qui a joui de la confiance du président de la République à la tête de la Protection civile qui a connu sous sa direction de grandes réalisations et des succès qui ont honoré l’Algérie, et le voilà aujourd’hui honoré de la confiance du président de la République pour prendre en main le poste de Directeur Général de la Sûreté Nationale qui n’est pas un secteur qui lui est étranger». Le ministre s’est dit convaincu que l’expérience du nouveau Dgsn et ses succès, donneront une nouvelle dynamique à ce secteur stratégique.

Le ministre Bedoui, a aussi tenu à exprimer ses remerciements à l’ancien Dgsn Abdelghani Hamel, pour tous les efforts qu’il avait déployé au service de ce secteur, tout en rappelant que le secteur de la Dgsn a de tout temps, était au centre de l’intérêt du président de la République, ce qui a permis à ce secteur d’avoir une place prépondérante à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

