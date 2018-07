<span style='text-decoration: underline;'>Lancement d’une plateforme numérique destinée aux ressortissants algériens </span>:<br><span style='color:red;'>Bedoui: «Nous visons une administration avec zéro papier»</span>

La plateforme numérique des documents administratifs destinée aux ressortissants algériens nés et installés à l’étranger, a été lancée officiellement hier au niveau de la commune d’Alger-centre.

Prenant la parole lors de cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a indiqué que cette opération entre dans le cadre du développement et de la modernisation de l’administration et la rapprocher davantage du citoyen. Citant le passeport biométrique, le ministre a révélé que 90% des ressortissants algériens installés à l’étranger, ont récupéré leur passeport biométrique, tandis que les 10% restants ne sont que des retardataires qui ne se sont pas présentés aux consulats. M. Messahel rappelle les avantages de cette opération de modernisation de l’administration. Il a affirmé que cet outil permet de retirer les documents de nationalité et les casiers judiciaires sans se déplacer dans les tribunaux. Les citoyens peuvent également demander la correction des erreurs administratives dans les documents sur une simple demande via le net. La plateforme numérique permet aussi aux ressortissants algériens de demander tout type de documents administratifs.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Noureddine Bédoui, a réaffirmé que l’Etat poursuivra ses efforts visant à «moderniser l’Administration et à la rapprocher davantage du citoyen» et ce, selon lui «à travers sa dotation de nouvelles technologies et de moyens humains et matériels nécessaires pour l’amélioration de la qualité des services prodigués au citoyen». À travers la modernisation de l’administration, le ministre a estimé que l’intervention de la ressource humaine dans les opérations de retrait des documents administratifs, permettra à une «transparence totale» en matière de demande et de retrait des différents documents.

Ainsi, le ministre a invité les cadres de cette structure à participer à la création «d’une administration algérienne électronique par excellence» qui fonctionne selon les normes internationales et qui soit au niveau des aspirations du citoyen algérien, soulignant la nécessité pour tous les départements ministériels, de conjuguer leurs efforts pour permettre au citoyen d’exploiter les applications de la carte nationale biométrique.

Présentant, la plateforme en question, un responsable du ministère de l’Intérieur a indiqué que ce système vise essentiellement de se rapprocher des citoyens et qu’il a été conçu avec la collaboration des ministères de l’Intérieur et celui des Affaires étrangères. Il est destiné aux ressortissants algériens nés et installés à l’étranger. Il a rappelé ainsi, la connexion, grâce à la modernisation de l’administration numérique, des 1541 communes et les différents ministères. Selon lui, la base de données de ce système contient aujourd’hui plus de 100 documents administratifs dont 67 millions d’actes de naissance, 7 millions d’actes de décès et 15 millions d’actes de mariage.

Il a expliqué que la demande se fait en ligne et «ceci ne durera pas plus d’une journée pour récupérer le document, alors qu’il était estimé à plusieurs mois et nécessite notamment des déplacements vers le pays».

Alger: Samir Hamiche