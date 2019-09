<span style='text-decoration: underline;'>Tout en exprimant sa gratitude à l’ANP</span>:<br><span style='color:red;'>Bedoui réaffirme l’objectif de l’Etat de concrétiser les espoirs des jeunes </span>

Noureddine Bedoui a annoncé la création de trois zones technologiques «Zone tech» au niveau national au profit des Start-up et la création d’un fonds national d’appui aux initiatives de ces entreprises.

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui qui a prononcé un discours lors de la Conférence nationale des Start-up qui s’est tenue, hier à Alger, a mis en exergue le rôle important de l’ANP dans la phase cruciale que traverse le pays, ces derniers mois. Liant la mission de sécurisation du pays à l’épanouissement de la jeunesse et à sa liberté de s’exprimer librement, M.Bedoui n’a donc pas manqué d’afficher clairement sa «gratitude» et son «appréciation» à l’Armée nationale populaire (ANP). Le Premier ministre en sait quelque chose, au poste où il est, notamment que l’effort et la perspicacité dont il fallait faire montre pour pouvoir préserver le pays, protéger sa stabilité et accompagner ses institutions vers la sécurité. «Notre intérêt pour une jeunesse formée et qualifiée découle de notre conviction que l’élément humain est à la base de tout progrès dans tous les domaines de la vie, et je me dois dans ce sens, de souligner l’importance que nous attachons tous à cette catégorie, notamment notre ANP, garante de notre sécurité et de notre protection, à laquelle nous exprimons toute notre gratitude et notre appréciation ainsi qu’à son commandement, pour avoir préservé notre pays et protégé sa stabilité et accompagné nos institutions vers la sécurité», a indiqué M. Bedoui.

Dans le même sens, M. Bedoui n’a pas manqué de souligner lors de cette conférence, organisée au Centre international des Conférence (CIC), la fierté de l’Algérie de disposer d’une jeunesse «innovante et créative», preuve de l’affirmation de soi et un exemple de réussite, au service de la société et de la Nation, qui a «tant besoin de ces compétences et énergies, et qui doit recevoir notre plein respect, appréciation, soutien et accompagnement».

Pour cela, Noureddine Bedoui a annoncé la création de trois zones technologiques «Zone tech» au niveau national au profit des Start-up et la création d’un fonds national d’appui aux initiatives de ces entreprises.

A l’ouverture de la Conférence nationale des Start-up organisée au Centre national des Conférences d’Alger, M. Bedoui a déclaré que «l’émergence de ces entreprises (Start-up) et la consécration de la culture entrepreneuriale parmi les jeunes suscitent un intérêt et une priorité dans tous les dossiers étudiés que va étudier le gouvernement, notamment en mettant à disposition les conditions nécessaires à la création et à la pérennité des Start-up et même au développement ultérieur de leurs activités». Il a, par la même occasion, annoncé, la tenue l’année prochaine en Algérie, de «Smart Africa 2020», un évènement continental dédié aux nouvelles technologies, tout en rassurant que les jeunes entrepreneurs et les jeunes porteurs de projets et d’idées font l’objet «d’un suivi et d’un accompagnement particulier». Mais cela n’entame en rien la volonté du Premier ministre de se départir d’une approche unilatérale qui donne le beau rôle à la seule administration.

C’est pour cette raison principalement que le gouvernement a pris la résolution d’impliquer et d’écouter «les jeunes porteurs de projets, à travers, en premier lieu, des mécanismes institutionnels mis en place au niveau des ministères du Commerce, du Travail et de l’Industrie sous la supervision du Premier ministère, lesquels furent fructueux et ont permis d’orienter notre vision, en tant qu’Autorités publiques, vers ce que le jeune entrepreneur attend et espère, pour permettre sa contribution au développement de son pays». Ainsi déployé, le projet du gouvernement paraît très séduisant et la conviction du Premier ministre lui fait dire dans son allocution que «l’exclusion ne peut faire aboutir à une juste opinion, mais que celle-ci ne sera atteinte que par la participation et l’écoute, envers ceux qui ont de meilleurs connaissances que nous dans le domaine». Enfin, l’objectif premier de l’Etat dans le domaine des Start-up n’est rien d’autre que «de concrétiser les espoirs des jeunes, ce dont nous avons beaucoup accompli, et en reste plus à accomplir», soutient le Premier ministre, exprimant l’espoir de toute une jeunesse, en attente d’acte concret en sa direction.

Nadera Belkacemi