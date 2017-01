<span style='text-decoration: underline;'>Accompagnement des investisseurs</span>:<br><span style='color:red;'>Bedoui réitère l’engagement pris par l’Etat</span>

L’ Etat ne cesse d’affirmer son engagement à aider et accompagner les investisseurs dans leur quête à réaliser et réussir leurs investissements. Il s’agit entre autres de faciliter l’accès au foncier industriel et d’alléger les documents administratifs.

Alger: Samir Hamiche

Cet engagement a été réitéré hier par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, à partir de la wilaya d’El Oued. Le ministre a indiqué que «l’Etat œuvre à l’accompagnement des investisseurs, à travers la mise en place de mécanismes et facilitations susceptibles d’encourager l’investissement dans les différents domaines», a-t-il déclaré. Afin d’optimiser les réalisations représentants les efforts des pouvoirs publics à améliorer l’environnement économique et commercial, le ministre de l’Intérieur a exhorté les investisseurs à redoubler d’efforts pour exploiter efficacement cette structure portuaire, de façon à en récolter les fruits sur le plan régional et national. D’autant plus que la wilaya d’El Oued regorge de potentialités qui peuvent intervenir dans la satisfaction des besoins nationaux en produits agricoles.

A cet effet, l’aéroport de Guemmar, fort de plusieurs chambres froides, d’une capacité de stockage de 150 tonnes par an, d’une superficie de 598m², soit 3000 tonnes par an, de capacité d’accueil, représente un maillon important du processus d’exportation. A cela s’ajoute l’extension de ce centre de fret pour atteindre une capacité de fret, de l’ordre 650m², avec impact positif sur la capacité de stockage atteignant les 8000 tonnes par an. Il s’agit de la réhabilitation des bureaux et magasins, pour une enveloppe de 50 millions de dinars.

Sur le même élan, M. Bedoui a pris connaissance de plusieurs opérations entrant dans le développement des régions du Sud. Tel que l’aménagement de la zone d’activité de 150 hectares dans la commune d’oued el-Allenda, pour un investissement de 500 millions de dinars du fonds de développement des régions du Sud. Auquel s’ajoute un foncier composé de 14 anciennes zones d’activités totalisant 188 hectares, 12 zones d’activités récemment aménagées pour une superficie de 1442 hectares, et les 200 hectares e la zone d’el Foulia.

Au total, 6,8 milliards de dinars ont été nécessaires pour l’aménagement de ces zones, avec un retour sur la création d’emplois de l’ordre de 2 179 emplois, et une création de richesse basée sur la validation de plus de 319 dossiers d’investissements industriels.

En matière d’énergie, le ministre a inauguré un poste transformateur d’électricité d’une capacité de 30/60 kilovolts, pour un investissement de 1,2 milliards de dinars, nécessaires autan aux besoins industriels que ceux de la population de la région. Dans ce sillage, plusieurs autres projets ont fait l’objet de la visite du ministre, à l’image, de la minoterie privée d’une capacité de production de 1200 quintaux de semoule par jour, et 7200 quintaux de blé, générant 34 emplois, pour un financement de 340 millions de dinars.

Et enfin et sur le plan, administratif, le rapprochement du citoyen de l’administration demeure le principe de base des actions du ministère de l’Intérieur «le but attendu de la réalisation de ce type de structures était d’améliorer le service public, la satisfaction du citoyen est l’unique indicateur permettant de mesurer le degré de prise en charge positive de ses attentes», a déclaré le ministre lors de l’inauguration du siège de la commune d’Ourmas au nord de la wilaya d’El Oued.