<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Belatoui trace son plan de travail</span>

Ayant achevé la première phase du championnat, par une défaite face au NAHD, les rouges et blanc d’El Hamri, qui ont tenu à revenir à la maison avec un bon résultat, se sont sentis lésés par un arbitrage douteux. Belatoui trace son plan de travail pour le stage hivernal Ayant achevé la première phase du championnat, par une défaite face au NAHD, les rouges et blanc d’El Hamri, qui ont tenu à revenir à la maison avec un bon résultat, se sont sentis lésés par un arbitrage douteux.

Menés au score, lors de ce match sur un penalty peu évident, les hommes de Belatoui, qui ont jeté toutes leurs forces en attaque pour rétablir l’équilibre, ont été privés d’un penalty flagrant, quand le jeune Friter s’est fait carrément crocheter, aux ultimes minutes de la partie, par le gardien du NAHD Boussouf, que l’arbitre n’a pas vu. Le coach Belatoui n’a pas caché sa colère en fin de match : « L’arbitre nous a vraiment privés de deux penaltys flagrants. On pouvait revenir à la marque et même prendre l’avantage, n’était-ce sa décision de ne pas accorder le penalty. Ce qui nous a couté très cher ». Désormais, beaucoup reste à faire au sein de cette équipe du MCO. Un renfort d’effectif est plus que souhaité, de même qu’une bonne préparation durant la trêve hivernale, afin de bien aborder la phase retour en toute sérénité. Le stage hivernal aura lieu à Tlemcen vers le 29 de ce mois, mais on n’a pas encore tranché sur le lieu du stage. Ce sera probablement l’hôtel la Renaissance de Lalla Setti où l’hôtel Zianides, préféré par Belatoui, au regard de sa proximité avec le complexe sportif de Birouana. Le responsable technique Hamraoui s’est réuni avec le préparateur physique, Bekadja pour tracer le programme de travail de l’équipe durant la trêve, notamment le stage. Et ce, après le repos de six jours, accordé par le staff technique, tout juste après le dernier match face au NAHD. La reprise est prévue mercredi prochain à Zabana, avant le départ pour Tlemcen le lendemain jeudi. Côté effectif, deux joueurs sont proposés par l’agent LEO à Baba. Il s’agit d’un défenseur axial camerounais, et d’un attaquant ivoirien. Ces deux joueurs sont attendus à Oran, la semaine prochaine, nous a-t-on fait savoir. Il est à noter, que le président Belhadj avait rendez-vous hier avec l’entraineur, Belatoui pour discuter sur le plan du stage, le recrutement et sur la liste des joueurs à libérer. Dans un autre registre, et loin du côté technique et des joueurs, le torchon brûle entre le président Belhadj et l’ancien joueur, Hafid Belabbes. Baba a déclaré ouvertement, lors d’une déclaration, que le mal du MCO, c’est Hafid Belabbes. En réponse à Baba, Hafid Belabbes compte déballer beaucoup de choses, sur le président du club. D’aucuns, dans l’entourage du club, estiment que cette situation n’arrange guère les affaires de l’équipe, qui a besoin de l’union de tous ses enfants, pour se reprendre et pour bien aborder la phase retour. Les supporters quant à eux accusent Baba, de vouloir libérer un groupe de joueurs, et non des moindres, entre autres, Mansouri, Yettou, Bouchar, Bedbouda et Ait Ouamar. Et ce, après le départ de Doussé et de Hammar. En plus de cela, on estime que les dettes auprès le CRL dépassent les 5 milliards de cts. Ce qui va entraver l’opération recrutement hivernal. A cet égard, certains actionnaires envisagent d’organiser une réunion d’urgence, en vue de l’ouverture du capital de la société SSPA/MCO.

B.Sadek