<span style='text-decoration: underline;'>Tablant sur une élection transparente</span>:<br><span style='color:red;'>Belhimer affirme que le taux de participation est lié à la qualité des candidatures</span>

Le président de la Commission politique de l’Instance nationale de dialogue et de médiation, Amar Belhimer, a détaillé hier le travail mené jusqu’ici par le Panel, appelant, à cette occasion, à aller à une «démission accélérée» du Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, M. Belhimer s’est exprimé sur plusieurs sujets qui font, ces jours-ci, l’actualité comme la présidentielle, le sort des détenus d’opinion ou encore le rapport de la commission juridique du Panel, remis aux hautes autorités ainsi qu’au Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Exigeant d’emblée le départ de Noureddine Bedoui et le maintien du Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, le membre du Panel, a souligné la nécessité «d’accéder aux conditionnalités politiques du Panel», après «la satisfaction du volet institutionnel et juridique», a-t-il suggéré.

Affirmant que les autorités n’ont pas répondu pour l’instant aux conditionnalités politiques du Panel, toutefois, elles ont accédé au volet institutionnel et juridique du rapport du Panel, avec la mise en place de la Haute autorité indépendante d’organisation des élections et l’amendement de la loi organique relative aux élections.

Le membre du Panel a affirmé que le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, doit rester à son poste. « Le chef de l’Etat est à sa place, il doit y rester pour préserver le cadre constitutionnel afin d’assurer l’ordre et la stabilité de notre pays », a-t-il déclaré. Il a ajouté «qu’il faut accélérer le départ du gouvernement de Noureddine Bedoui et la formation d’un nouveau gouvernement». L’invité de la chaine 3 a qualifié cette mesure de mesure d’apaisement politique.

Ainsi, le membre du Panel estime que le maintien de Bedoui «n’autorise pas une confiance totale et n’incite pas les gens à aller aux urnes, donc pour rétablir la confiance on doit changer de gouvernement», clame-t-il.

Interrogé, par ailleurs, sur la possibilité d’organiser des élections présidentielles transparentes, Amar Belhimer a affirmé que cela est possible car, les précédents scrutins étaient organisés par «l’administration d’une manière peu transparente».

Pour lui, l’installation dimanche dernier de la haute autorité nationale indépendante pour l’organisation des élections, est un gage qui permet d’arriver à organiser des élections transparentes où l’administration sera exclue et n’interviendra pas dans le processus électoral. «A coup sûr, je pense que le dispositif met en place une pleine transparence du scrutin, hors de tout contrôle administratif, et ce, lors du déroulement du vote jusqu’au traitement des résultats au niveau des wilayas», a-t-il argumenté. Il a assuré dans ce sillage, que «sous l’autorité naturellement du juge, on peut assurer une transparence et une régularité du scrutin et sans toute interférence administrative».

S’agissant de la manière prévue pour susciter de l’engouement vers la prochaine présidentielle, M. Belhimer, a affirmé que la Panel dispose d’une feuille de route. Cette dernière vise à convaincre les électeurs et aussi susciter des candidatures, puisque le plus important, est également la qualité de la candidature et les programmes doivent être sérieux », a affirmé l’invité de la Radio nationale.

Évoquant le sujet des personnes détenues dans le cadre du mouvement populaire, dont l’exigence de leur remise en liberté est l’une des revendications du Panel, M. Belhimer a appelé à accélérer la procédure. «On ne peut pas se prévaloir de l’indépendance de la justice dans un pays de droit, tout en sollicitant par des ordres téléphoniques cette justice avant que les dossiers ne soient traités. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’accélérer les procédures dans le respect de l’indépendance de la justice », a-t-il déclaré enfin.

Samir Hamiche