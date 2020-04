<span style='text-decoration: underline;'>Financement étranger des médias algériens </span>:<br><span style='color:red;'>Belhimer : «Le dossier sera ouvert avec fermeté»</span>

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a insisté une nouvelle fois sur l’ouverture du dossier du financement étranger des médias algériens, un financement qualifié d’une forme d’ingérence étrangère.

La volonté d’ouvrir ce dossier a été réitérée par le ministre lors d’un entretien accordé au quotidien saoudien «Al-Riyadh». «Le dossier du financement étranger des médias sur injonction présidentielle sera ouvert «avec fermeté et sans exception aucune, car il s’agit d’une forme d’ingérence étrangère», a-t-il indiqué au même média.

«Il s’agit pour nous d’une forme d’ingérence étrangère et de connivences internes qu’aucun Etat souverain ne peut tolérer ou accepter», a-t-il ajouté, affirmant que le capital social doit être exclusivement national et les fonds investis justifiés», a-t-il ajouté, citant l’article 29 du Code de l’information qui stipule explicitement que toute aide matérielle directe ou indirecte de toute partie étrangère est interdite» en plus de la loi relative à l’activité audiovisuelle.

M. Belhimer a rappelé que son département avait publié plusieurs communiqués à travers lesquels il a appelé tous les acteurs de la presse nationale au «strict respect des lois en vigueur en cette phase transitoire.

Interrogé sur la lutte contre le coronavirus, le ministre a indiqué que l’Algérie avait été parmi les premiers pays à adopter le protocole de la Chloroquine, avant même des pays plus développés, notamment occidentaux.

Il a affirmé que la chloroquine est produite localement en plus des quantités importées. Il a affirmé que ce produit a donné des résultats «positifs», le ministre a fait savoir que les chercheurs algériens «s’attèlent à trouver les meilleurs protocoles thérapeutiques à travers des recherches menées en coordination avec d’autres laboratoires dans le monde, étant donné que cette pandémie est mondiale et nécessite des efforts et une coordination à l’échelle internationale».

M. Belhimer a affirmé que concernant la situation sanitaire en Algérie qu’elle est sous contrôle», ce qui implique pour les autorités, a-t-il expliqué, la veille et le suivi quotidien, une mission confiée à un comité spécialisé composé de compétences algériennes de haut niveau.

Il a affirmé que l’Etat a mobilisé «toutes les capacités financières et humaines nécessaires pour endiguer cette pandémie avec une large adhésion de toutes les catégories de la société algérienne», a-t-il poursuivi. Sur un autre registre, et concernant les développements de la situation économique mondiale, marquée récemment par l’effondrement des prix du pétrole, le Porte-parole du Gouvernement a évoqué l’accord «historique» de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), présidée actuellement par l’Algérie, prévoyant une réduction de la production pour rétablir la stabilité et l’équilibre du marché des hydrocarbures. «Nous pensons que l’Algérie a fait ce qu’il fallait faire, à cet effet, grâce à la solidité de ses relations avec les partenaires, membres de l’Organisation notamment les frères Saoudiens, ainsi que hors Opep avec les amis Russes ( ), les deux principales puissances exportatrices», a-t-il poursuivi.

«L’Etat soutient puissamment la liberté de la presse»

Par ailleurs, le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a répondu jeudi dernier aux critiques sur la liberté de la presse en Algérie proférées par certaines ONG internationales dont Reporters sans frontières (RSF).

Les allégations de ces ONG, occidentales pour la plupart, sur un supposé musèlement de la presse en Algérie ont été fermement niées par M. Belhimer où il a tenu à souligner avec arguments le soutien de l’État à ce secteur.

Dans un communiqué publié jeudi dernier, le ministre a indiqué que l’Etat soutient «puissamment» la liberté de la presse «qui n’a de limites que celles de l’éthique et du droit».

Le ministre a affirmé qu’une forme absolue de la liberté de la presse n’existe pas dans le monde et elle est corrélée à la notion de responsabilité. «Nulle part au monde, la liberté de la presse n’existe dans une forme absolue. Partout dans le monde, elle est corrélée, à des degrés divers, à la notion de responsabilité ; le niveau de cette liberté dépend aussi des facilitations qui sont accordées pour favoriser son épanouissement», a-t-il indiqué.

Le ministre a indiqué que «la liberté de la presse n’est pas un alibi pour l’irresponsabilité individuelle».

«Partout dans le monde, sous les divers «régimes politiques», le débat entre la morale de la conviction du journaliste et la morale de sa responsabilité est «inépuisable», relevant que dans tous les pays du monde, la liberté de la presse «n’est pas un alibi pour l’irresponsabilité individuelle», a-t-il souligné.

Pour M. Belhimer, l’Algérie est le baromètre privilégié de certaines ONG concernant le respect de la liberté de la presse. Pourtant, pour «certaines ONG rarement désintéressées et ayant pour profession de foi et pour métier la défense de la liberté de la presse, l’Algérie est curieusement le baromètre privilégié de leur surveillance du niveau de respect de cette liberté dans le monde», a assuré le ministre.

Il a ajouté que certains pays manquent «curieusement et souvent» à l’appel alors qu’ils ne comptabilisent qu’un nombre «insignifiant» de titres au demeurant «sous influence directe des services secrets».

Le ministre a estimé que les ONG n’évoquent pas dans leurs rapports les aides de l’État accordées à la presse depuis les années 1990.

«On n’y voit, et toujours avec l’effet de loupe et l’effet d’optique, que les insuffisances et les entraves objectives ou subjectives. Rarement, pour ne pas dire jamais, les facteurs favorables à son développement et son épanouissement», a-t-il observé.

Il a cité comme exemple, «les aides multiformes, directes ou indirectes, fournies par les pouvoirs publics depuis l’avènement de la presse privée en 1990 à la presse écrite dont le nombre s’élève à ce jour à 162 quotidiens généralistes et spécialisés, 60 hebdomadaires généralistes et spécialisés et 96 mensuels en langues arabe et française; sans compter les 116 titres institutionnels. Avec un total de 530 titres toute périodicité, tout type et toutes langues confondues».

Il a détaillé aussi comment la presse nationale a bénéficié des aides de l’État. «Cette aide est mobilisée depuis cette date sous forme d’assistance «très avantageuse» en matière d’impression, relevant que le prix du papier journal importé est «soutenu par l’Etat à hauteur de 40% alors que le prix de base d’impression des journaux est toujours fixé à 5,50 DA, prix qui fluctue légèrement et à la hausse en fonction de la surface consacrée à la couleur».

Il a indiqué que beaucoup de journaux «ne payent pas leurs factures d’impression, certains ayant à ce jour des arriérés d’impayés faramineux !» s’est-il étonné.

Il a aussi mis en avant l’accompagnement de l’État à des journaux en difficultés financières. Et pourtant, l’Etat, au delà des lois du marché, a fait le choix de «ne pas étouffer» les journaux «lourdement» endettés et a même continué à les soutenir, au même titre que les autres journaux, en leur accordant le bénéfice de la publicité publique, dans «le seul but de laisser vivre ou survivre» la presse nationale et «de ne lui faire subir que la seule sanction» de l’audience et du lectorat, a-t-il expliqué.

M. Belhimer a fait savoir que la publicité publique représente environ 70 % du marché publicitaire, tout en indiquant qu’une partie de l’aide de l’État est détournée par des réseaux affairistes.

«L’aide généreuse de l’Etat s’exprime aussi à travers la publicité publique qui représente environ 70 % du marché publicitaire national en raison de la part prééminente de la commande publique dans l’offre de services de communication ; Cette aide a, certes, fait l’objet de véritables entreprises de captation et d’actions systématiques de détournement par des réseaux affairistes transversaux et complexes qui n’échapperont pas à l’assainissement engagé dans le cadre des chantiers de réforme globale du secteur», a-t-il dit.

La presse publique et privée maintenue sous perfusion financière

Dans ce cadre M. Belhimer a affirmé qu’en dépit de cet état de fait déplorable, l’Etat, via l’agence nationale ANEP, qui est actuellement en cours de «reprise en mains, d’assainissement et de relance économique», a continué à maintenir la presse publique et privée «sous perfusion» financière dans l’unique objectif de ne pas «compromettre» leur existence et leur permettre de jouer leur rôle d’espaces de service public et de contribution au pluralisme et à la culture démocratiques, a-t-il fait savoir.

Le ministre a expliqué que «le soutien de l’Etat est décliné par ailleurs sous la forme de locaux loués généreusement à l’écrasante majorité des titres dans plusieurs villes du pays à raison de la modique somme de 200 DA le mètre carré, sans compter les frais de consommation d’eau, de gaz et d’électricité que les occupants des lieux n’ont pas payés durant plus d’une vingtaine d’années».

Il a expliqué que même les locaux ont été loués à des prix très bas. «De 1990 à 2010, a-t-il ajouté, le prix du mètre carré était de seulement 80 dinars et alors même que beaucoup de journaux, y compris certains titres qui avaient alors une santé financière florissante, ne s’acquittaient pas du prix de la location ou attendaient de longs mois pour être à jour».

Il a indiqué que cette aide polymorphe de l’Etat, a-t-il relevé, certaines ONG comme l’organisation RSF française, «ne la voient pas ou feignent de l’ignorer», ajoutant que de même que sur les 8000 journalistes que compte la profession qui «ne souffrent» pas d’ailleurs de conditions de travail et de liberté «rédhibitoires» par rapport à bien d’autres pays dans le monde, «on ne met en avant que trois ou quatre journalistes en vue».

Il a affirmé que «toujours les mêmes d’ailleurs, pour mieux en faire des martyrs de la liberté de l’information. Alors même que ces journalistes, en réalités des activistes et des professionnels de la subversion, sont distingués en raison de leurs attaques acharnées contre les symboles de l’Etat algérien».

Synthèse Samir Hamiche