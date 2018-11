<span style='text-decoration: underline;'>Il en a fait sa profession </span>:<br><span style='color:red;'>Belkaid Mokhtar, roi de la Calentika</span>

La « calentika », est un nom Espagnol, qui veut dire « chaud ». Les oranais ont surnommé la calentika : « Hami », et ce plat est devenu un plat coutumier des oranais.

© OT / Adda





En effet, les vendeurs sont partout en ville, où ils vendent cette denrée à base de pois chiches devenue un casse croûte. Un repas de dépannage, dont le prix est à la portée de tout le monde. Toute la population l’apprécie et en mange régulièrement.

Presque au moins une fois par mois. Ce plat a été inventé à Oran, où pendant forces l’occupation espagnole, la légende comporte deux versions. La première dit que certaines circonstances ont amené le cuisinier des forces armées espagnols à improviser cette recette car le stock de pois chiches avait été inondé. L’autre version évoque que les espagnols étaient encerclés et n’avaient plus de ravitaillement à part les stocks de pois chiches.

Ce qui obligea l’officier espagnol à ordonner au cuisinier d’improviser un repas avec ce qu’il avait. C’est ainsi que la calentika a fait son apparition. Elle a été appréciée par les troupes espagnoles et les a sauvés en cette période austère. Actuellement, c’est devenu un plat très apprécié des oranais et M. Belkaid Mokhtar en a fait une profession depuis son plus jeune âge.

Cela fait plus de quarante ans que notre sympathique ami Mokhtar vend la calentika toute chaude. Il avait débuté comme ambulant, près des dépôts de Naftal à Petit Lac où il était très populaire. Tous les automobilistes et taxieurs qui passaient faisaient une halte pour goûter à sa “Calentika’’. Mokhtar servait des plateaux de Calentika chaude dans du pain croustillant, agrémenté de harissa et cumin. Mokhtar était très apprécié et à sa table de Calentika, il y avait toujours foule.

Il était très accueillant et connaissait presque tous ses clients de passage. Puis un jour, on lui a adressé une interdiction de continuer son commerce sur la rue, et Mokhtar en tant que citoyen modèle a déniché un « boxe » au marché de légumes de Victor-Hugo. Avec sa bonne réputation et son sourire, il continue à accueillir ses clients de la Calentika, et la qualité de son produit n’a pas changé.

Ce vendeur pratique le football le dimanche et est un grand supporter du MCO dont il ne rate aucun match disputé au stade Zabana. Il était très proche du défunt président, Kacem Illimam qui l’appréciait. A ce sujet, il dira que c’est le meilleur président du MCO puisqu’il a remporté beaucoup de championnats et de coupes en son temps.

Ainsi, Belkaïd Mokhtar continue à vendre sa Calentika tant apprécié avec le MCO au cœur. On lui souhaite d’être heureux entouré de sa famille et un bon courage.

Adda.B