<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2026</span>:<br><span style='color:red;'>Belloumi reçu par les autorités sportives marocaines</span>

L’ex-star du football algérien et ambassadeur de la candidature du Maroc à l’organisation du Mondial-2026, Lakhdar Belloumi, est rentré lundi de Casablanca où il a été reçu par les autorités sportives marocaines.

L’ex-ballon d’or algérien est revenu lundi en Algérie, après un séjour de trois jours à Casablanca, où il s’était rendu sur invitation des autorités sportives marocaines pour intégrer le groupe d’ambassadeurs qui soutiendront la candidature de ce pays à l’organisation du Mondial-2026 de football», a indiqué, mardi dans un communiqué, l’association La Radieuse dont le président Kada Chafi a accompagné Belloumi au Maroc. «Belloumi a été reçu par le ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, Rachid El-Alami et le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, lesquels ont remercié les autorités algériennes, à leur tête le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour avoir répondu favorablement à la demande du Maroc», a-t-on ajouté de même source. Outre l’ancien ballon d’or algérien, le Maroc a choisi comme ambassadeurs le Brésilien Roberto Carlos et le Tunisien Tarek Diab, ainsi que certaines figures emblématiques du football marocain, notamment Mohamed Timoumi, Noureddine Naïbet et Aziz Bouderbala. «Je suis très ému car les autorités et le peuple marocains m’ont réservé un accueil chaleureux», s’est réjoui Belloumi, ajoutant qu’il «souhaitait du fond du coeur que le Maroc réussisse à organiser la Coupe du monde de 2026». Pour sa cinquième campagne et pour cette première phase finale à 48 équipes, le Maroc prévoit de disposer de 12 stades, dont cinq existants seront modernisés. Trois autres stades ultramodernes sont en projet, à l’image du Grand Stade de Casablanca et ses 93.000 places, «enceinte nationale attendue de longue date par les Marocains», selon le dossier de candidature. Le dossier du trio concurrent USA-Canada-Mexique s’appuie sur 23 villes pré-sélectionnées (dont 4 canadiennes et 3 mexicaines), pour 16 villes candidates au final avec des stades d’une capacité moyenne de 68.000 places, «déjà construits et opérationnels». Les 207 fédérations membres de la FIFA éliront l’organisateur du Mondial-2026 le 13 juin à Moscou, à la veille de l’ouverture de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet).