<span style='text-decoration: underline;'>Sélection algérienne de football </span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi dévoile la liste des 23 pour la CAN-2019</span>

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a dévoilé jeudi la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des nations-2019 de football, programmée du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Cette liste est marquée par la convocation pour la première fois du joueur Haris Belkebla qui évolue au stade Brestois (nouveau promu en Ligue 1 française). Un seul joueur local a été retenu pour disputer le grand rendez-vous égyptien. Il s’agit de Hichem Boudaoui (Paradou AC). Par ailleurs, Faouzi Ghoulam, qui aurait demandé à être dispensé, Saphir Taïder, Rachid Ghezzal, Nabil Bentaleb et Hilal Soudani, en convalescence, sont les grands absents de cette liste. De même que l’attaquant Ishak Belfodil, en grande forme avec Hoffenheim (Allemagne) lors de la phase retour de la Bundesliga. L’attaquant de Montpellier (Ligue 1 française) Andy Delort, qui vient d’obtenir le passeport algérien, n’a pas été retenu non plus. Par contre, le meilleur buteur en activité des Verts, Islam Slimani, fait partie du groupe en dépit de sa mise à l’écart depuis plusieurs mois à Fenerbahçe (Turquie). Logée dans le groupe C, la sélection algérienne entamera la CAN-2019 contre le Kenya le 23 juin avant de croiser le fer avec respectivement le Sénégal le 27 du même mois et la Tanzanie le 1er juillet. En prévision de cette 32e édition de la CAN, la sélection algérienne disputera deux matchs amicaux à Doha. Les hommes du sélectionneur Djamel Belmadi affronteront le Burundi le 11 juin et le Mali le 16, lors de la deuxième étape de la préparation qui débutera le 8 du même mois dans la capitale qatarie. La première étape sera entamée officiellement le 3 juin au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) et s’étalera jusqu’au 8, date du départ de la sélection pour Doha sur un vol spécial d’Air Algérie. Les coéquipiers de Riyad Mahrez s’envoleront pour Le Caire le 18 juin.