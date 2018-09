<span style='text-decoration: underline;'>Gambie - Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi dévoile une liste de 25 joueurs</span>

Le sélectionneur national de football Djamel Belmadi a fait appel à 25 joueurs, évoluant tous à l’étranger, en vue du match en déplacement face à la Gambie le 8 septembre à Banjul (17h30, algériennes) pour le compte de la 2e journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, selon la liste publiée vendredi sur le site officiel de la fédération algérienne (FAF).

La liste comprend deux nouveaux

joueurs : le gardien de but Alexandre Oukidja (FC Metz/ France) et le milieu offensif Farid Boulaya (FC Metz/ France) A noter notamment le retour du gardien de but Rais M’bolhi (Al-Ittifak/ Arabie saoudite), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), ou encore Rafik Halliche (Moreirense/ Portugal) qui n’a plus été convoqué depuis mars 2015. Les 25 éléments convoqués seront en stage à partir de lundi prochain au Centre technique national de Sidi Moussa, qui s’étalera jusqu’au 11 septembre, précise la FAF. Les Verts s’envoleront pour Banjul le 6 septembre à bord d’un vol spécial. Lors de la journée inaugurale des qualifications de la CAN-2019 disputée en juin 2017, l’Algérie s’était imposée face au Togo au stade de Blida (1-0) sous la conduite de l’ancien coach espagnol Lucas Alcaraz.

Liste des 25 joueurs

Gardiens de but : Rais M’bolhi (Al-Ittifak/ Arabie saoudite), Izzedine Doukha (Al-Raed/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France)

Défenseurs : Aissa Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Ramy Bensebaini (Stade rennais/ France), Farés Mohamed Salim (SPAL/ Italie), Rafik Halliche (Moreirense/ Portugal), Jean Mehdi Tahrat (RC Lens/ France), Ayoub Abdellaoui (FC Sion/ Suisse), Mokhtar Belkhiter (Club Africain/ Tunisie), Ilyes Hassani (Tcherno More Varna/ Bulgarie)

Milieux : Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Nabil Bentaleb (Schalke 04/ Allemagne), Saphir Taider (Impact de Montréal/ MLS), Adlène Guedioura (Nottingham Forest/ Angleterre), Mehdi Abeid (Dijon FCO/ France), Ryad Boudebouz (Bétis Séville/ Espagne), Farid Boulaya (FC Metz/ France), Yacine Brahimi (FC Porto/ Portugal), Rachid Ghezzal (Leicester City/ Angleterre), Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre).

Attaquants : Islam Slimani (Fenerbahçe/ Turquie), Hilal Soudani (Nottingham Forest/ Angleterre), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Yassine Benzia (Lille OSC/ France).