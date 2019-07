<span style='text-decoration: underline;'>Algérie - Tanzanie </span>:<br><span style='color:red;'>Belmadi veut égaler le record de… 1990</span>

Aujourd’hui à 20h au stade Al Salam du Caire

Les Fennecs après avoir pris la mesure des Lions de la Téranga, vont à coup sûr opérer des changements en vue de la joute qui va l’opposer aujourd’hui aux Tanzaniens pour le compte du dernier round de cette poule.

Les Verts de Belmadi qui ont déjà obtenu le billet qualificatif donnant droit aux huitièmes de finale, vont mettre à profit ce match pour faire reposer les habituels cadres de l’équipe et donner la chance aux doublures et autres remplacements afin de faire bonne figure et, pourquoi pas, se mettre à l’avant pour les prochaines rencontres, sachant que ce match face aux Taifa Stars ne comptera que pour des prunes et cela quelque soit le résultat. Même avec un accroc, les Verts termineront à la première place et, ce, suite au goal- avérage qui est en sa faveur. Belmadi aura toute latitude de préparer le second tour afin d’être fin prêt pour les matchs couperets du second tour. La Tanzanie va à coup sûr profiter du changement de l’effectif de l’EN pour jouer sa dernière chance, synonyme de repêchage pour une troisième place aléatoire qui, à coup sûr, sera l’apanage du Kenya bien placé pour passer la barrière du second tour. Malgré le grand changement opéré, Belmadi insiste sur la victoire afin de frapper un grand coup et terminer la poule avec un bonus qui, à coup sûr, égalera la fameuse équipe de 90 qui a gagné tous ses matchs du premier tour avant de s‘enticher du trophée africain. Un pari qui peut être dans les cordes de cette équipe – bis sachant que les Halliche, Zeffane, Slimani et autres ne vont point prendre cette joute avec des pincettes afin de convaincre Belmadi qui devra composer avec eux pour les autres matchs et, ce, dans le sens de l’émulation.

A.Remas