Ben Arfa fait gagner Rennes à Monaco

Ce ne sera pas le plus beau but de sa carrière, pas digne en tout cas de son célèbre slalom avec Newcastle. Mais Hatem Ben Arfa a signé ce dimanche sa première réalisation en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais (77e), son deuxième but en comptant le penalty face à Jablonec en Ligue Europa. Et c’est en prime celui de la victoire du club breton sur le terrain d’un Monaco en crise (2-1).

Subasic fautif

Récemment chambré par son ancien coéquipier au PSG Thomas Meunier, l’attaquant français aura surtout compté sur un Danijel Subasic vraiment pas dans un bon jour pour convertir sa tentative aux 30 mètres. Le gardien de l’ASM, coupable de ne pas fermer son angle sur une frappe pourtant pas surpuissante, était finalement dans le ton d’une équipe qui n’a plus gagné depuis la première journée et sa victoire à Nantes (3-1).

Hatem Ben Arfa aurait pu encore alourdir le score, entre son slalom dans la surface pour repiquer dans l’axe et placer une frappe trop molle (68e) ou ses dribbles pour éliminer trois joueurs monégasques (80e) dans un récital un peu trop rapide pour lui permettre d’armer.

Monaco scotché à la 18e place

Rennes, qui restait sur quatre matchs d’affilée sans victoire (trois en Ligue 1, un en Ligue Europa), renoue avec le succès et remonte à la 11e place du classement. Les hommes de Leonardo Jardim, réduits à dix après le coup de poing d’Andrea Raggi sur Clément Grenier en première période (45e+1), ne décollent pas de cette 18e position avant un déplacement à Strasbourg après la trêve.