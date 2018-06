<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Benayad (ex-ESS) 6ème recrue estivale</span>

L’attaquant Mourad Benayad s’est engagé lundi avec l’USM Bel-Abbès pour un contrat de deux années, a-t-on appris de ce club de Ligue 1 algérienne de football.

Benayad rejoint le vainqueur de la coupe d’Algérie de l’exercice passé en provenance de l’ES Sétif après avoir résilié son contrat avec cette formation où il a évolué la saison précédente.

Il devient aussi la sixième recrue de l’équipe de la «Mekerra» depuis l’ouverture du mercato estival après Khedairïa (JSM Béjaïa), Fateh Achour (GC mascara), Masmoudi (ASM Oran), Guebli et Aït Fergane (RC Relizane).

Côté départ, le gardien de but Toual, le défenseur central et capitaine d’équipe, Aït Abderrahmane et l’attaquant Bouguelmouna n’ont pas prolongé, tandis que Salah et Mebarki ont été libérés. L’USMBA sera entraînée la saison prochaine par le Suisso-Tunisien Moez Bouakaz qui a succédé à Cherif El Ouazzani Si Tahar, rappelle-t-on.