<span style='text-decoration: underline;'>Insistant sur le respect du confinement et des mesures de prévention </span>:<br><span style='color:red;'>Benbouzid confirme la tendance baissière du nombre de décès par le Covid-19 </span>

Insistant sur le respect du confinement et des mesures de prévention : Benbouzid confirme la tendance baissière du nombre de décès par le Covid-19

Selon les chiffres des derniers jours concernant la situation épidémiologique en l’Algérie, la baisse du nombre de décès par le coronavirus se confirme au fil des jours.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que l’Algérie connait une tendance baissière concernant le nombre de cas de décès dus au coronavirus, tout en insistant sur la nécessité du respect du confinement et des mesures du confinement.

Intervenant lors d’une séance organisée par le Conseil de la nation consacrée à l’évolution de l’épidémie en Algérie et aux dispositions prises par les pouvoirs publics pour l’endiguer, le ministre a indiqué que «Sur les 2629 cas de contaminations au Coronavirus confirmés à ce jour, 53 % sont âgés entre 25 et 60 ans, ce qui interpelle sur l’impératif du respect du confinement sanitaire et des mesures de prévention contre ce virus».

Évoquant les guérisons, M. Benbouzid a indiqué que leur nombre représente 35% de la totalité des cas de contaminations, il a, à nouveau, défendu l’option thérapeutique basée sur la Chloroquine, un traitement « ayant prouvé son efficacité par le passé», a-t-il martelé, avant de rassurer quant à sa «disponibilité» actuelle.

Insistant sur la tendance baissière du nombre des décès par le Covid-19, il a révélé par ailleurs le nombre de personnes traitées par intubation. Ainsi, il s’est félicité que «seuls 40 malades sont actuellement intubés», avant de réaffirmer que les données sont communiquées en toute «transparence et franchise», et ce, grâce à la plateforme numérique «performante» mise en place par son département.

Dans un cadre lié, le ministre a fait savoir que contrairement à d’autres pays, l’Algérie recense les cas de décès y compris en dehors des établissements de santé, faisant savoir que «pour 100 cas de contaminations confirmés, seulement 20 % peuvent présenter les symptômes du coronavirus».

Évoquant l’aspect de la solidarité et l’implication des Algériens dans la lutte contre le coronavirus, M. Benbouzid a souligné la disponibilité d’entrepreneurs privés nationaux pour s’impliquer dans la lutte contre le Covid-19. Il s’est également réjoui du fait que cette pandémie ait «révélé des potentialités» scientifiques dont regorge l’Algérie, avant de revenir sur les décisions importantes annoncées récemment par le président de la République en faveur du secteur de la santé.

Il a révélé dans ce sillage concernant la prime exceptionnelle au profit du personnel de la santé que des textes réglementaires permettant sa mise en œuvre sont en cours de préparation.

Le ministre a indiqué que cette prime sera versée exclusivement aux professionnels de la santé ayant été au devant de l’épidémie et ce, dans un souci d’équité à l’égard de ces derniers.

Intervenant lors de la même séance, le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a tenu à «féliciter et à encourager tous ceux qui luttent contre la propagation de cette épidémie», considérant «la sensibilité» du secteur de la santé qui «mérite tout l’appui dont il peut exprimer le besoin» dans cette conjoncture particulière.

Il a conclu enfin que «nous devons faire la différence entre l’Etat et le pouvoir et préparer l’Algérie de demain qui ne doit exclure personne. Nous devons penser dès aujourd’hui à cette Algérie afin de surmonter les défis auxquels nous sommes interpellés sur les plans socio-économiques.

Samir Hamiche