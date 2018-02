<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme | Tour de l’Espoir (4ème et dernière étape)</span>:<br><span style='color:red;'>Bengayou 3ème, Areruya vainqueur du maillot jaune</span>

Le cycliste algérien Abderaouf Bengayou a terminé à la troisième place de la quatrième et dernière étape du Tour de l’Espoir, disputée dimanche entre Akono et Yaoundé, sur une distance de 71.5 Km, alors que le Rwandais, Joseph Areruya, a été sacré du maillot jaune de l’épreuve. La première place de cette dernière étape est revenue à l’Erythréen, Henck Mulueberhan qui a réalisé un temps de 1h50:44, devant le Marocain, Chokri El Mehdi (1h50:44) et l’Algérien, Abderaouf Bengayou (1h50:47). Au classement général, le Rwandais Joseph Areruya, déjà vainqueur de la Tropicale Amissa Bongo, a remporté le maillot jaune, alors que l’Algérien Abderraouf Bengayou, considéré comme le meilleur espoir algérien, a pris la 23e place. Six coureurs algériens ont pris part au Tour de l’Espoir : Oussama Cheblaoui, Abderaouf Bengayou, Assel Nadjib, Mohamed Zakaria Ouitis, Waeel Ibrahim Ogbi et Allae Eddine Cherhabil. Le Tour de l’Espoir (4 étape) est la première des six épreuves inscrites au programme de la Coupe des Nations (U-23), qualificative aux championnats du monde de la catégorie.