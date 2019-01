<span style='text-decoration: underline;'>Résultats des examens du 1er trimestre</span>:<br><span style='color:red;'>Benghabrit contredit le taux avancé par les syndicats de son secteur</span>

La Ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit a indiqué hier à Alger que plus de 50% des élèves du cycle secondaire ont réussi à obtenir la moyenne lors de leur dernier examen.

La Ministre qui intervenait, hier matin, sur les ondes de la radio nationale a tenu, ainsi, à répondre aux organisations syndicales d’enseignants qui ont affirmé que seuls 45% des élèves du cycle secondaire ont réussi à obtenir la moyenne lors de leur dernier examen. Mme Benghabrit signale, de plus, que ce pourcentage a été obtenu dans « plus de 90% des établissements scolaires » et qu’il résulte des évaluations entreprises spécialement pour ce premier trimestre de scolarisation. Elle dira, en outre, que ces résultats « satisfaisants » du fait, dit-elle, que 86% des élèves du cycle primaire ont obtenu la moyenne, suivis de 66% des collégiens et de 63% des élèves du secondaire.

Concernant les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne, la Ministre signale que les Directions et les Inspections de l’Education de wilayas ont été instruites d’entreprendre des sessions de rattrapage adaptées de récupérer ceux dont les notes se situent en dessous de la moyenne. Pour le taux de redoublement scolaire estimé à plus de 30%, Mme. Benghabrit annonce qu’un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, parmi lesquels et outre des sessions de rattrapage, figurent une formation poussée et un accompagnement suivi des enseignants.

La Ministre de l’Education nationale a affirmé encore que seuls 2,76 % des élèves, toutes spécialités confondues, s’intéressaient aux mathématiques. Un taux qui a été revue en baisse par rapport à l’année dernière qui était de 3,46%. Pour pallier ce dysfonctionnement, Mme Benghabrit a souligné l’impératif de mettre en place une stratégie commune entre son secteur et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en vue de promouvoir l’enseignement des mathématiques dans les trois cycles, et de rendre celles-ci plus attrayantes pour les élèves. «Le Ministère de l’Education adopte une stratégie nationale qui promeut les mathématiques en proposant des alternatives pédagogiques afin d’examiner les difficultés entravant l’apprentissage de cette matière chez l’élève en se basant sur la référence nationale d’apprentissage, d’évaluation et de formation», a indiqué la Ministre, rappelant l’existence, depuis 2012, d’un lycée de mathématiques à Alger.

Par ailleurs, Mme. Benghabrit a affirmé que « les enseignants doivent obligatoirement bénéficier de formation même s’ils ont plusieurs années d’expérience et les inspecteurs ont le devoir de les accompagner ». Pour elle, « les élèves sont en augmentation chaque année et si on prend les cinq dernières années, on a renouvelé le tiers des formateurs encadreurs », ajoutant que « ce corps n’a pas eu une formation spécifique, chose qui se fait actuellement ». Ainsi, dans son évaluation du rendement pédagogique de l’école algérienne, la Ministre a insisté sur la nécessité de « corriger les déséquilibres enregistrés dans la formation des encadreurs sortant des écoles normales ». D’ailleurs, « il est impératif d’adopter les critères de compétence professionnelle dans la titularisation et la promotion des enseignants en vue de consacrer la qualité de l’Ecole algérienne et lui restituer sa place », a-t- elle affirmé.

Alger: Noreddine Oumessaoud