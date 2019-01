<span style='text-decoration: underline;'>A quelques jours de la grève annoncée dans l’Education</span>:<br><span style='color:red;'>Benghabrit tente de calmer le jeu</span>

La ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, tente de désamorcer la colère qui s’installe dans son secteur, avec l’appel de l’intersyndicale à une grève nationale pour le 21 de ce mois de janvier.

Encore une fois donc, la ministre a réaffirmé mercredi, que le ministère veillait «à consulter et à associer tous les syndicats aux séances de dialogue» autour des questions intéressant le secteur.

Cette déclaration vient sûrement après les déclarations faites par certains syndicats qui accusaient la ministre de discuter avec certains d’entre eux, au détriment d’autres. Autrement dit, c’est là une accusation à peine voilée contre la ministre qui jouerait à diviser le mouvement syndical du secteur. La réponse prompt de la ministre, vient ainsi clore des insinuations qui n’ont pas lieu d’être, puisque tout le monde est traité de la même manière et tout le monde est appelé à discuter des questions ayant trait à ce secteur névralgique.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la célébration de la journée nationale de la commune à l’école «La liberté», Mme Benghabrit a encore une fois insisté sur sa totale disposition à discuter avec le partenaire social se disant ouverte au dialogue et affirmant que «les portes du ministère demeuraient ouvertes» à la concertation avec les partenaires sociaux autour de ces questions.

Se défendant des accusations de vouloir faire cavalier seule dans la gestion du secteur, la ministre a, là aussi tenu à rectifier les choses, assurant que le ministère de l’Education n’opte pas pour un mode de «gestion unilatérale» du secteur tout en réaffirmant la pleine disponibilité de la tutelle «au dialogue et à la concertation» avec les syndicats de l’Education, dont certains avaient appelé à une grève nationale, à partir de la semaine prochaine.

«Près de 98% des propositions, pertinentes d’ailleurs, formulées par les syndicats, ont été prises en considération», a souligné la ministre, relevant, toutefois, l’impossibilité de satisfaire certaines revendications.

Ces sorties répétées de la ministre de l’Education, viennent, pour rappel, après que le collectif des syndicats autonomes du secteur de l’Education qui compte 6 syndicats, avait appelé il y a 15 jours, à une grève nationale, le 21 janvier, suivie de plusieurs sit-in devant les directions régionales de l’Education. Lesdits syndicats ont décidé de recourir à nouveau à la grève, arguant que le ministère avait refusé «le dialogue autour de la plateforme de revendications» portant essentiellement sur la révision du statut particulier du secteur, le respect de la liberté de l’activité syndicale et la révision de la loi sur la retraite.

Presque au même moment, nous apprenions hier, que l’intersyndicale a décidé de se réunir le 20 de ce mois pour trancher dans la décision de grève prévue pour le 21 janvier. Une décision qui vient après une série de rencontres avec la tutelle, engagées depuis mercredi dernier. Des rencontres qui ont été qualifiées de franches et ouvertes par les syndicalistes qui estiment avoir perçu chez les responsables du secteur, une volonté sincère de régler certains points de la plateforme des revendications, alors qu’il existe encore des réticences concernant d’autres points de cette même plateforme.

Les trois prochains jours seront donc déterminants pour ce secteur qui après une certaine accalmie sur le front social, semble renouer avec les protestations et les grèves, ce qui n’augure rien de bon pour les élèves et leurs parents, notamment concernant ceux qui doivent passer le BAC et le BEM.

Nabil.G