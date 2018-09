<span style='text-decoration: underline;'>Poids du cartable, surcharge des classes... </span>:<br><span style='color:red;'>Benghebrit s’exprime et rassure</span>

Après plusieurs années de polémique,le poids du cartable sera allégé pour les élèves du cycle primaire et ce, pour contribuer à protéger leur santé. «Le ministère a promulgué une circulaire concernant les trois cycles (primaire, moyen et secondaire) portant allègement du poids du cartable ainsi que la réduction des coûts des articles scolaires et la rationalisation de leur utilisation», a précisé dimanche la Ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit dans une interview accordée à l’APS à la veille de la rentrée scolaire 2018/2019.

Ainsi, la ministre a souligné que cette circulaire a été élaborée par une commission composée d’enseignants, d’inspecteurs et de directeurs, tout en précisant qu’une étude élaborée par son département de 2013 à 2018, a conclu à l’impératif d’un allègement du cartable pour les élèves des cycles primaire et moyen, de deux à quatre kg, préconisant, dans ce sens, l’utilisation de cahiers de 64 pages au lieu de ceux de 96 ou 120 pages. Pour la 1ère et la 2ème année primaire, le poids du cartable passera de 2.5 kg à 1.95 kg, alors que pour la 3ème année primaire, il sera réduit de 3.95 kg à 2.75 kg, soit une différence de 1.25 kg, a-t-elle précisé.

La Ministre a évoqué également, la diminution du nombre des pages des manuels scolaires pour les classes de 3ème et 4ème année primaire, rappelant que depuis les deux dernières années, les classes de 1ère et de 2ème année primaires utilisent un seul et même livre pour les matières scientifiques et un pour les matières sciences sociales et humaines, la lecture et l’éducation civique.

La première responsable du secteur de l’éducation a fait état également d’un allègement du poids du cartable pour les élèves de 4ème et de 5ème année primaires de 4.5 kg à 3.10 kg, soit une différence de 1.4 kg.

Des solutions pédagogiques ont été proposées à cet effet, à savoir garder le cahier d’activités en classe, ne pas ramener tous les articles à la fois et consacrer un casier dans la classe, a-t-elle ajouté. Elle a également fait savoir qu’une campagne sera organisée en vue de sensibiliser les parents sur l’importance de suivre les recommandations du ministère en matière d’allègement du cartable.

Faire face à la surcharge des classes

Par ailleurs, la ministre de l’Education nationale a indiqué que des établissements scolaires dans nombre de wilayas seront renforcés par des classes en préfabriqué (chalets) en tant que mesure «exceptionnelle et temporaire» pour pallier au problème de surcharge. Selon Mme. Benghebrit, parmi les solutions adoptées pour cette année scolaire, figurent les classes en construction préfabriquée auxquelles le secteur a eu recours, notamment et entre autres dans les zones d’Alger Est et d’Alger Ouest. Cette situation due à la forte affluence de nouveaux élèves, notamment pour le cycle obligatoire, résulte des récentes opérations de remise de logements dans ces zones.

Qualifiant cette situation d’«exceptionnelle», la ministre a fait savoir que son secteur s’emploie, en coordination avec les autres secteurs concernés, en vue de trouver des solutions rapides, durables et dans les meilleurs délais, car, a-t-elle dit «nous n’acceptons la scolarisation de nos enfants que dans des conditions propices et adéquates». Elle a estimé que le retard accusé dans la réalisation de certains projets n’est pas la seule raison de la surcharge, mais est lié à d’autres facteurs à l’image du nombre des redoublements, un phénomène à enrayer grâce à des nouvelles mesures qui sont en cours d’élaboration.

Une année scolaire pour la formation par excellence

Mme. Benghabrit a affirmé que la nouvelle année scolaire 2018/2019 sera celle de «la formation par excellence» destinée à atteindre «les plus hautes normes de qualité dans l’éducation et l’enseignement». Elle dira à ce sujet que durant l’année scolaire 2017-2018, près de 80 000 fonctionnaires ont bénéficié des formations. La Ministre a indiqué que la dynamique sur laquelle reposait le secteur de l’éducation nationale pour cette année scolaire consistait en la mise en œuvre des trois objectifs définis lors des deux conférences nationales d’évaluation et de soutien à la réforme de l’école, initiée en 2003 par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et organisées en juillet 2014 et 2015.

Le secteur qui compte plus de 700.000 fonctionnaires et prend en charge plus de 9 millions d’élèves, fonctionne selon une vision prospective déclinée annuellement en activités visibles dans la circulaire-cadre distribuée en juin dernier. Cette dernière comporte 10 axes et 186 opérations dont 46 ont été exécutées ou en cours d’exécution, a fait savoir la ministre.

Alger: Noreddine Oumessaoud