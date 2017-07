<span style='text-decoration: underline;'>CSA/GC Mascara/AG Elective</span>:<br><span style='color:red;'>Benhemna s’empare de la présidence</span>

Face à la situation confuse du club, les anciens joueurs sont montés au créneau, par l’élaboration d’une pétition, de retrait de confiance, à l’encontre des actuels dirigeants du CSA/GCM, locataire de la ligue deux Mobilis.

Ce qui a poussé la tutelle, (DJS), à répondre par la règlementation aux détracteurs, par l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire, à laquelle le président et les autres dirigeants n’ont pas jugé utile d’assister, pour répondre aux griefs qui leur sont reprochés. De ce fait, les présents à ce conclave, ont à l’unanimité confirmé le dit retrait de confiance, qui est synonyme de l’organisation d’une assemblée générale élective, ce qui a été fait dimanche dernier à 19h00 au CNS, situé au nouveau pole sportif de Sidi Said de Mascara, et ce sous haute protection policière. Ce qui a certainement évité des dépassements, en raison de l’excitation de certains jeunes supporters, qui n’ont pas admis d’être empêchés de suivre ce rassemblement, auquel n’ont droit que les membres statutaires. Cela dit, c’est en présence d’un huissier de justice, maitre Ghazlaoui Mustapha, de la commission électorale, composée de Kaidelma Laouni, Belaouedj Benamar et Hamri Abdelkader, du P/APW, Berrahal Benaoumeur, présent en sa qualité d’ex président du club, du député Slimani Djilali, invité, du représentant du Wali, Aichouba Moulay et de plusieurs cadres sportifs de la DJS, qui ont contribué à la bonne organisation de ce conclave, qui, il faut le signaler, s’est déroulé dans un cadre convivial, y compris la discipline des interventions des présents, qui se soucient de la situation du club. Le DJS Naoui Mehdi, après avoir répondu à quelques questions, a instruit la commission électorale, d’entamer les travaux, par le principal ordre du jour, qui est d’élire un nouveau président du CSA/GCM, en se conformant à la règlementation, par le passage du vote par les urnes. Et ce, bien qu’il n’y avait qu’un seul postulant à la présidence, qui est l’ancien joueur et ex président du club, Benhemna Mohamed. Car l’ancien président, Ternifi Benaoumeur, qui était annoncé, avait sur conseils de ses proches, choisi de se retirer, à l’inverse de Larbi Ali, a vu son dossier rejeté, puisque n’étant pas membre de l’assemblée générale du club. Après cela, sur les 61 votants par bulletin secret, Benhemna a bénéficié de 54 voix en sa faveur, contre 05 contre et deux bulletin nuls. Et comme promis, au cours de l’assemblée générale extraordinaire, Hadj Berrahal Benaoumeur fit part à l’assistance, que suite au retrait de l’ex désormais DG, de la SSPA/GCM, Hadj Meriah Benali, pour raison de santé, ce dernier sera remplacé par l’entrepreneur, Hadj Boudali Madani, qui par le passé, avait présidé le club. C’est dire, que tout se présente bien, pour un bon démarrage du club, à condition que les postes techniques et administratifs, qui sont lucratifs ne provoquent pas une discorde, entre les anciens joueurs. Car ce n’est un secret pour personne, que plusieurs d’entre eux briguent un poste, notamment en équipe séniors, ainsi que dans l’administration. Une chose est sure, le staff technique des coqs ne viendra pas d’ailleurs, car il ne peut en être autrement. Donc au président, Benhemna de faire le bon choix, y compris pour ce qui est des dirigeants, qu’il va choisir, en évitant de faire dans le déjà vu. Enfin, à la fin des travaux, Hadj Berrahal Benaoumeur a été honoré par la DJS, à travers les anciens joueurs, Henkouche, Kaddaoui et Belloumi, qui ont été choisis, pour lui remettre des cadeaux.

B. Belgacem