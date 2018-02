<span style='text-decoration: underline;'>Adhésion à l’OMC</span>:<br><span style='color:red;'>Benmeradi affirme que l’Algérie ira à son rythme</span>

Le processus d’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), entamé depuis plus de deux décennies, prendra encore de temps pour que toutes les conditions de la partie algérienne soient acceptées.

Le ministre du Commerce Mohamed Benmeradi, a affirmé que notre pays ne précipite pas dans son processus d’adhésion à l’OMC. Il a affirmé dans un entretien accordé à l’APS, que le dossier d’adhésion est en cours et que l’Algérie ira à son rythme en précisant que l’OMC veulent tous bénéficier des avantages accordés par l’Algérie à l’Union européenne (UE). L’Algérie ira à «son rythme» dans son processus d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), engagé durant les années 1980, «Le dossier est en cours. La demande d’adhésion a été déposée depuis 25 ans. Nous sommes toujours demandeurs, mais nous irons à notre rythme», soutient le ministre. Selon M. Benmeradi, les membres de l’OMC veulent tous bénéficier des avantages accordés par l’Algérie à l’Union européenne (UE) dans le cadre de l’Accord d’association, précisant que «cela n’arrange guère l’Algérie». Il cite, dans ce sens, l’avis d’experts algériens qui disent que «l’Algérie n’aurait jamais dû signer un Accord d’association avant d’adhérer à l’OMC». «Nous irons à l’OMC avec des droits de douanes nuls, tels qu’accordés aux Européens, alors que la Chine, membre éminent de l’organisation, a des filières protégées de 80 à 90%. Il faut donc remettre à niveau notre droit de douane et convaincre l’UE et la Zone arabe de libre-échange (ZALE) de la nécessité de la démarche», poursuit-il. Relevant les contradictions qui existent entre la politique théorique de l’OMC et les pratiques réelles de ses membres, le ministre observe que les Etats-Unis, la Russie et d’autres puissances membres de l’OMC appliquent eux-mêmes des mesures pour protéger leurs économies. Pour rappel, à ce jour, l’Algérie a mené 12 rounds de négociations multilatérales qui ont permis de traiter plus de 1.900 questions liées au système économique national. Le pays a aussi tenu plus de 120 réunions bilatérales avec une vingtaine de pays qui ont été couronnées par la conclusion de six accords bilatéraux avec Cuba, le Brésil, l“Uruguay, la Suisse, le Venezuela et l’Argentine.

Il est à rappeler qu’en juillet dernier, le directeur général de l’OMC Roberto Azevêdo, avait affirmé à Nairobi (Kenya,) sa disponibilité à soutenir la démarche de l’Algérie dans son processus d’adhésion à cette organisation.

Lors d’un entretien avec l’ancien ministre du Commerce Bakhti Belaïb, en marge de la 14ème session de la Conférence des Nation Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) tenue à Nairobi (Kenya), M. Azevêdo avait fait part de sa disponibilité à soutenir la démarche de l’Algérie, à condition d’exprimer clairement les besoins du pays pour conforter son processus d’adhésion. Le directeur de l’OMC s’est dit également prêt à soutenir l’Algérie pour organiser des rencontres bilatérales avec les pays membres influents.

Alger: Samir Hamiche