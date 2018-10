<span style='text-decoration: underline;'>Promouvoir le tourisme intérieur vers le sud du pays</span>:<br><span style='color:red;'>Benmessaoud appelle les opérateurs du secteur à multiplier les efforts</span>

Pour promouvoir davantage le tourisme local et intérieur, les opérateurs exerçant dans ce segment sont appelés à multiplier les efforts pour atteindre les objectifs souhaités.

Afin d’attirer le touriste national vers les destinations phares du pays, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a adressé jeudi dernier un appel aux acteurs du secteur pour y intensifier les efforts.

Au cours d’une visite effectuée jeudi dernier dans la wilaya de Tamanrasset, le ministre a affirmé qu’il «appartient d’intensifier les efforts pour promouvoir le tourisme intérieur, susceptible de développer les activités touristiques dans le pays et d’œuvrer à attirer le plus grand nombre de touristes nationaux vers ces régions du sud du pays aux atouts touristiques prometteurs».

Pour le ministre, il est attendu de l’Office national du tourisme (ONT), de travailler avec professionnalisme pour drainer des flux importants de touristes vers la région, devant la concurrence des autres agences touristiques et de voyages locales, avant de mettre l’accent sur la dotation de cet organisme en moyens humains et matériels pour un meilleur accueil des flux de touristes.

Dans l’optique de promouvoir le tourisme intérieur et l’encouragement des familles à aller découvrir le Sud, M. Benmessaoud annonce une série de mesures. Il s’agit notamment de la signature d’une convention avec la compagnie nationale Air-Algérie portant sur la réduction de 50% des billets de voyages à destination du Sud du pays et des rabais de 30% à 40% des frais d’hébergement au niveau des structures hôtelières publiques. Il a annoncé aussi des facilitations pour la promotion de la destination du Sud, la célérité dans l’établissement du visa d’entrée, soit 72 heures, pour les touristes étrangers venant célébrer les fêtes de fin d’année dans la région de l’Ahaggar.

Dans ce sillage, le ministre a appelé la presse et les médias à promouvoir le tourisme intérieur et la destination locale.

Il est à préciser que le ministre du Tourisme a visité de nombreuses infrastructures hôtelières de la wilaya de Tamanrasset. Il s’agit du projet de modernisation et de réaménagement de l’hôtel « Tahat », totalisant 148 chambres. M. Benmessaoud a inauguré la résidence »El-Khoudja », renfermant 11 chambres, réalisée au centre-ville de Tamanrasset avec un cachet architectural local. Selon les explications fournies à la délégation, cette structure d’accueil qui devra faire l’objet d’une opération d’extension de 11 nouvelles chambres, et exploitera des énergies propres.

Dans ce cadre, l’hôte de Tamanrasset a affirmé que la programmation de ces structures traduit la volonté de l’Etat de promouvoir la pratique sportive dans le grand Sud. Le ministre a achevé sa visite avec diverses opérations d’inspection de projets touristiques.

Le tourisme saharien est une véritable locomotive pour relancer le secteur

De son côté, le Commissaire du Salon international du tourisme et des voyages, Rachid Cheloufi, a mis en exergue le rôle du tourisme saharien dans le développement du secteur. Le responsable qui s’est s’exprimé jeudi dernier lors d’une conférence de presse animée pour l’évaluation du Salon organisé du 17 au 20 octobre au Palais des expositions, a affirmé que le tourisme saharien constituait « une véritable locomotive pour la relance du secteur du tourisme en Algérie ».

Il a affirmé à la même occasion, que «la relance du tourisme en Algérie nécessitait la promotion et le renforcement du tourisme saharien, ce dernier étant une véritable locomotive pour le développement du secteur du tourisme en Algérie à travers sa vulgarisation à l’intérieur et à l’extérieur du pays afin d’attirer le plus grand nombre de touristes».

Il a affirmé que l’actuelle édition du Salon, ayant drainé plus 318 participants dont 134 étrangers venus de 13 Pays, coïncide avec le début de la saison du tourisme saharien.

M. Cheloufi a précisé que plusieurs agences de tourisme et de voyages ayant participé à cette édition, ont diversifié leurs produits. Le Salon qui a attiré plus de 65.000 visiteurs, a été marqué par la présentation d’offres et de promotions notamment en matière de transport et ce, dans le cadre des conventions conclues avec les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il s’agissait de la réduction du prix du billet allant jusqu’à 60% pour les voyages organisés vers le sud du pays. Evoquant les hôtels publics dans le sud, gérés par le Groupe « Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme » (HTT) et qui ont vu une large opération de réhabilitation, M. Cheloufi a indiqué que leur nombre est de 19, en sus d’autres hôtels relevant du secteur privé. La 5è édition du voyage vers la région du M’zab (Ghardaia) sera organisée l’année prochaine par une agence de voyages locale au profit de la communauté algérienne établie à l’étranger, en sus de la contribution d’un globe-trotter français a-t-il indiqué, rappelant l’affectation de stands au niveau du Salon pour l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en matière de promotion de la destination touristique « Algérie ».

Il a affirmé que cette édition a connu «un succès, de par la participation et les accords conclus avec divers opérateurs, ainsi que la couverture médiatique distinguée, outre l’accompagnement par 19 opérateurs économiques de différents secteurs de cette manifestation».

Alger: Samir Hamiche