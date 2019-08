<span style='text-decoration: underline;'>Dans un message à la nation à l’occasion du double anniversaire du 20 Août 1955/1956</span>:<br><span style='color:red;'>Bensalah appuie l’initiative du panel</span>

Le propos est clair et l’invitation aux Algériens à appuyer l’Instance nationale de dialogue et de médiation est lancé. Il reste à suivre l’évolution de la situation politique pour savoir si, oui ou non, les Algériens redonneront leur confiance et s’engageront unanimement dans un processus électoral, après avoir fait capoter celui du 4 juillet dernier.

Le président de l’Etat qui n’a eu de cesse de promouvoir les vertus du dialogue pour sortir le pays de la crise institutionnelle qu’il traverse, voit dans le déploiement de l’Instance nationale de dialogue et de médiation, motif à satisfaction. Plus encore, Abdelkader Bensalah entend même renforcer l’élan pris par l’Instance de Karim Younes en soulignant encore, dans un message à l’occasion de la célébration du double anniversaire du congrès de la Soummam en 1956 et de l’offensive du Constantinois en 1955. «Je renouvelle mon appel à toutes les bonnes volontés parmi les forces politiques, les acteurs de la société civile et les personnalités nationales à contribuer à la réunion des conditions appropriées et à faire avancer le processus de dialogue pour atteindre rapidement ses objectifs», a affirmé M. Bensalah dans son message. Le président de l’Etat en veut même pour preuve que «ce dialogue est national sérieux, élargi et sans exclusion en tant que voie garantissant au peuple algérien le droit de choisir le président de la République». Il ajoutera dans la foulée, que l’avènement du scrutin doit être «le plus rapidement possible, une fois instaurée, la confiance en les mécanismes assurant la régularité et la transparence de l’élection présidentielle». La question de la confiance est, en effet, un facteur central dans le contexte de l’heure et un impératif politique incontournable. Le chef de l’Etat en est certainement conscient et soutient à juste titre que «la voie du dialogue est la seule et unique à permettre de surmonter la situation actuelle et partage la conviction de l’impératif de cette démarche», dit-il, tout en estimant que l’initiative du panel est «favorablement accueillie par l’opinion publique». Laquelle démarche qui enregistre «une adhésion et un soutien croissants de la part des acteurs de la scène nationale».

De fait, M.Bensalah a tenu à saluer dans son message à la nation, «la noble démarche engagée par l’Instance de dialogue et de médiation» tout en lui reconnaissant «lucidité, efficacité et ouverture dans la facilitation du dialogue». Autant de qualités qui se trouvent «être incontournable pour la réalisation du plus large consensus national possible permettant au peuple algérien d’exercer sa souveraineté à travers une élection présidentielle crédible et incontestable». Objectif seul et unique de toute l’opération et le retour de la confiance du peuple, l’élection présidentielle «est aux yeux de la majorité du peuple et des forces politiques, non seulement une nécessité impérieuse mais également une solution urgente à même de garantir à notre pays un nouveau départ avec des institutions constitutionnelles pleinement légitimes pour faire face aux défis socioéconomiques urgents et consolider la confiance de nos citoyens en un avenir meilleur», indique le président de l’Etat.

M. Bensalah a estimé que «l’Algérie forte et inexpugnable pour laquelle se sont sacrifiés les chouhada et tant vénérée par ses enfants, exige, plus que jamais en cette conjoncture particulière, une hiérarchisation des priorités afin d’éviter des conséquences incertaines, quand bien même leurs prémices sont perceptibles». Le propos est clair et l’invitation aux Algériens à appuyer l’Instance nationale de dialogue et de médiation est lancé. Il reste à suivre l’évolution de la situation politique pour savoir si, oui ou non, les Algériens redonneront leur confiance et s’engageront unanimement dans un processus électoral, après avoir fait capoter celui du 4 juillet dernier.

Anissa Mesdouf