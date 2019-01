<span style='text-decoration: underline;'>Conseil de la nation </span>:<br><span style='color:red;'>Bensalah plébiscité président</span>

Le Sénat a vu, au terme de la Constitution, ses prérogatives renforcées. Ce renforcement est significatif, puisque la Chambre haute du parlement dispose désormais du pouvoir de légiférer.

Après la victoire du FLN aux dernières élections sénatoriales partielles, on aurait pu s’attendre à un changement à la tête de la première chambre du parlement. Mais ce ne fut pas le cas, puisque Abdelkader Bensalah a été reconduit à la quasi unanimité par les sénateurs du tiers présidentiel, du RND et tout le groupe FLN au Conseil de la nation. Les sénateurs de la majorité ont donc fait bloc et démontré la solidité d’une alliance politique, fermement à soutenir leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Les sénateurs qui, à l’image de l’ensemble des militants des partis représenté au gouvernement, attendent la réponse du Président de la République à leur sollicitation, ont prouvé hier leur cohésion et leur engagement à taire leurs différences à la faveur de leur objectif commun, à savoir parvenir à faire renouveler la confiance du peuple dans la personne du Président de la République, le 18 avril prochain.

Cela pour la lecture politique de l’élection de Abdelkader Bensalah à la tête du Conseil de la nation. Dans les faits, cela s’est déroulé lors d’une séance plénière présidée par le membre le plus âgé Salah Goudjil et en présence du Ministre des relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda. M. Bensalah, désigné par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au titre du tiers présidentiel, a été plébiscité pour un nouveau mandat de 3 ans qui court jusqu’en janvier 2021.

Avant cette marque de confiance, les nouveaux membres du Conseil de la nation ont été installés. Cette installation intervient après le renouvellement partiel du Conseil de la nation, organisé le 29 décembre dernier et à la nomination des membres de la Chambre haute du Parlement par le Président de la République au titre du tiers présidentiel. Il convient de rappeler que ces élections partielles, dont la proclamation des résultats avait été faite le 14 janvier, a remodelé quelque peu le rapport de force entre les partis représentés au Sénat. Ainsi, les résultats définitifs ont fait ressortir 32 sièges au profit du FLN, contre 10 sièges seulement pour le RND. Cela met largement le vieux parti au devant, sachant que les indépendants ont 3 sièges, le FFS 2 sièges et le Front El-Moustakbal, un seul siège.