<span style='text-decoration: underline;'>Ancien joueur du GC Mascara </span>:<br><span style='color:red;'>Benyahia Maamar dans une situation sociale déplorable</span>

Il faut avouer que personne ne se soucie de la situation des anciens footballeurs qui abandonnés de tous, vivent actuellement une situation sociale très déplorable, à l’exemple de l’ancien buteur du GC Mascara de la génération 1965 à 1975.

Il s’agit de Maamar Benyahia dit Djerabo célèbre par ses coups de ciseaux et bolides qui, lui et son épouse sont malades et démunis du fait que Maamar qui s’est sacrifié pour le football et en particulier pour le GC Mascara n’arrive pas à joindre les deux bouts avec une dérisoire retraite relevant d’un travail en qualité de chauffeur suite à son recrutement à la Sempac, après son passage sous les couleurs de l’ex OS Mascara.

Il est à espérer que cet appel contribuera à lui valoir une aide sociale des autorités locales ou de ses anciens coéquipiers.