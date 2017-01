<span style='text-decoration: underline;'>Elections législatives 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Benyounès affiche son ambition quant au classement de son parti</span>

Dans le cadre des préparations pour les prochaines élections législatives, prévues en mois d’avril, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès a animé hier un meeting populaire dans la wilaya de Chlef.

De notre envoyée à Chlef: Wahida Oumessaoud

Le président du MPA a affiché l’ambition de son parti de se classer parmi les premières forces politiques au sein de l’Assemblée populaire. Ce souhait a été affiché par le premier responsable du MPA pendant plusieurs années. D’ailleurs, lors de ses derniers déplacements, notamment depuis sa sortie du Gouvernement, il a veillé à mettre de l’ordre au sein de sa formation politique qui connaissait à une certaine époque une saignée de ses militants.

Amara Benyounès a, en outre, tiré sur les formations politiques qui ont opté pour le boycott des prochaines élections législatives, faisant allusion au parti de «Talaie El-Houriyet», d’Ali Benflis. «La fraude électorale évoquée prématurément par certains partis politiques concomitamment avec leur entrée en lice s’avère être dangereuse et préjudiciable au moral du citoyen», dénonce Amara Benyounès qui souhaite voir une participation massive des électeurs aux prochaines élections législatives.

Abordant le code communal, le président du MPA, souhaite que ce code doit s’adapter à l’évolution de la situation politique du pays. «Le nouveau code doit garantir aux élus locaux la liberté de gestion des affaires de la collectivité», a-t-il lancé avant d’ajouter «le président de l’APC ne jouit pas actuellement de larges prérogatives». Dans l’objectif de permettre aux P/APC de superviser directement les projets locaux et réaliser le développement socio-économique, Amara Benyounès a souligné la nécessité d’élargir davantage de prérogatives des P/APC.

Le patron du MPA a soulevé également la question des dernières violences, qu’ont connu plusieurs wilayas du pays notamment Bejaia. Il a tenu ainsi à condamner fermement les actes de vandalismes qui se sont produits à travers plusieurs wilayas. D’ailleurs, il a exprimé sa profonde préoccupation devant les scènes de violences et les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre signalés en début d’année, pour protester contre la hausse induite par la loi de Finances. L’ex-ministre de Commerce, a appelé ainsi, les populations à «la vigilance» et au «calme», tout en réaffirmant que «seul un cadre pacifique serein serait en mesure de faire aboutir des revendications citoyennes légitimes et déplore cette situation de dérapage».

Le président du MPA a, en outre, évoqué certains problèmes dont souffrent la société algérienne à l’image du manque de main-d’œuvre dans plusieurs domaines, tout disant que les secteurs économiques sont également touchés par ce manque. Pour lui, le secteur de l’agriculture, est en détresse à cause du manque criant de travailleurs. C’est pour cette raison que M. Benyounès a appelé les jeunes à se diriger vers ce secteur très important pour l’économie du pays et pour une sécurité alimentaire de l’Algérie.