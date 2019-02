<span style='text-decoration: underline;'>Equipe de France </span>:<br><span style='color:red;'>Benzema: «Je ne vais pas dire que j’attends la sélection»</span>

En pleine forme avec le Real Madrid, Karim Benzema a fait le point sur quelques sujets au micro de Téléfoot, et notamment les Bleus.

Son statut avec le départ de Ronaldo : «Chaque match pour moi est un nouveau combat, un nouveau défi. C’est sûr que j’ai plus de responsabilités maintenant, je dois essayer de faire la différence à chaque match.»

«En France les polémiques ? On va pas dire que c’est tout le monde, c’est certains médias. J’ai 31 ans, j’ai deux enfants, je prends ça à la légère.»

Un retour avec les Bleus ?

«L’équipe de France c’est autre chose. Je fais mes matches mais je ne vais pas dire que j’attends la sélection. Ils ont une équipe, ils sont champions du monde. Il y a une nouvelle génération, des nouveaux jeunes. ils font du bon taff et je leur souhaite bonne chance.»