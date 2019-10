<span style='text-decoration: underline;'>Relations algéro-hongroises </span>:<br><span style='color:red;'>Berraf décoré de l’Ordre du mérite de Hongrie</span>

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a été décoré mercredi à Alger de l’Ordre du mérite de Hongrie, une distinction qui «vient en reconnaissance de sa contribution à la promotion des échanges entre la Hongrie et l’Algérie dans le domaine sportif».

La distinction lui a été remise par l’ambassadrice de Hongrie en Algérie, Mme Helga Katalin Pritz, qui a souligné à cette occasion que cette décoration vient en reconnaissance de sa contribution à la promotion des échanges entre la Hongrie et l’Algérie dans le domaine sportif. «Le président Berraf a ouvert la voie à de nombreux échanges, à des stages d’entraînement des athlètes de haut niveau et au partage de connaissances à d’autres professionnels du sport.», a relevé Mme Helga Katalin Pritz. Pour le président du COA, également président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA), son instance «veut faire profiter le sport algérien de l’expérience hongroise, notamment en matière de préparation des athlètes, d’encadrement technique et aussi dans l’organisation des grands évènements». La coopération algéro-hongroise dans le domaine du sport a été rendue effective suite à une convention cadre, signée le 23 mars 2018 par le COA avec son homologue de Hongrie (MOB), portant sur plusieurs aspects, en prévision des prochaines échéances internationales. A travers cet accord de coopération, soixante-et-un (61) athlètes de dix fédérations sportives ont effectué le mois d’août dernier un regroupement à Budapest (Hongrie), dans le cadre du lancement du processus de préparation des jeunes talents sportifs de différentes disciplines en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2022) à Dakar (Sénégal). Lors de cette cérémonie, l’Ordre du mérite de Hongrie a été également décerné à Rachid Benaissa, ancien ministre de l’agriculture qui a «grandement contribué à l’amitié ainsi qu’aux liens professionnels et économiques entre les deux pays». «Il a travaillé pendant des décennies sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et vétérinaire. Il a soutenu des projets interinstitutionnels structurants et a ouvert ainsi la voie à davantage de liens de coopération entre les entreprises des deux pays.», a fait savoir Mme Helga Katalin Pritz. Membre fondateur du CIO (Comité international olympique), la Hongrie est une grande nation de sport qui a donné un nombre important de champions du monde et olympiques dans plusieurs disciplines sportives à l’instar de Pal Schmitt.