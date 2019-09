Bidonvilles: Un fléau urbain irréductible

Selon de nombreux citoyens témoignant sur les réseaux sociaux, plusieurs terrains récemment débarrassés des baraques de bidonvilles démolies après relogement des occupants, se sont transformés en véritables décharges à ciel ouvert, causant des risques sanitaires et des désagréments aux habitants des zones mitoyennes. Dans les vieux quartiers, à Sidi El Houari, au Derb et ailleurs, des anciens immeubles rangés au registre du vieux bâti menaçant ruine et évacués, sont eux aussi transformés en dépotoirs à ordures quand ils ne sont pas squattés par de nouveaux «occupants». Là où des bidonvilles ont été rasés, comme à Ras El Ain, aux Planteurs, ou au terrain dit «Chabat», les assiettes foncières récupérées, sont restées en l’état après démolition des baraques, sans le moindre aménagement, sans clôture et sans gardiennage, offertes ainsi au fil des jours aux dépôts quotidiens de déchets et de détritus de toutes sortes. Ici et là, des habitants lassés assistent impuissants au va et vient de camions jetant des tas de déchets et de déblais en ces endroits livrés au laxisme des pouvoirs publics et au non-droit. Très souvent, les riverains alertent les autorités locales concernées, et écrivent même au wali pour demander l’installation d’une clôture afin d’éviter le squat du site par de nouvelles familles et empêcher le dépôt sauvage de déblais et de détritus sur le terrain. On sait pourtant, qu’à maintes reprises, le Wali d’Oran avait fermement ordonné de clôturer les sites désaffectés après démolition des baraques et la mise en place de mesures sévères visant à éviter toutes nouvelles constructions sauvages. Mais malgré les opérations de démolition des habitations précaires, et le relogement de milliers de familles dans les nouveaux pôles urbains, les bidonvilles ne cessent encore de proliférer et occupent toujours une grande superficie à Oran. Selon des habitants du quartier des Planteurs, en attente de relogement et titulaires de décisions de pré-affectations, une bonne partie des premiers sites désaffectés après le relogement des occupants, a été de nouveau investie par de nouvelles familles attirées par la grande perspective de bénéficier d’un logement. Il est vrai que le grand projet de restructuration du quartier des Planteurs et de relogement de tous ses habitants, est connu à travers le territoire national et ne cesse d’attiser les envies et les convoitises de toutes sortes.

S.Benali