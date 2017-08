Neymar est officiellement au PSG. Un grand coup du club de la capitale française. Mais le vrai grand coup est assurément pour le Qatar. Il serait naïf de considérer que ce transfert est strictement sportif. Il dépasse de loin ce seul cadre car, nous sommes clairement en face d’une opération politique de grande envergure.

Le Qatar, ce petit pays du Golfe de 250000 habitants, mis en quarantaine depuis plusieurs semaines par ses puissants voisins dont le géant de la région l’Arabie Saoudite, a par cette opération, définitivement desserré ce blocus et encore une fois confirmé et réussi sa politique d’expansion et de grandeur basées sur le business (avec son hégémonie dans le City de Londres), le transport (avec Qatar airways), la communication (avec la chaîne Al Jazeera), les hydrocarbures (avec Qatargas), et le sport (avec le Paris Saint Germain). Le Qatar a réussi par ce transfert un coup médiatique à classer parmi les plus importants de ce siècle et fait oublier sa petite superficie et sa faible population.

Ceux qui voulaient l’affaiblir ne peuvent que constater leur échec, car, dans le monde entier la première info de ce vendredi 4 août a été la conférence de presse du jeune prodige brésilien Neymar.Jr où la presse du monde entier et pas seulement sportive, était présente.

Les Qataris n’ont pas déboursé autant d’argent (plus de 500 millions d’euros) juste pour un projet sportif. L’engagement est bien plus important que cela, et il n’a presque rien ou peu à voir avec le seul football. Désormais, le Qatar a envoyé un message clair à ses ennemis prouvant qu’il a toujours une longueur d’avance sur eux. Lui qui fait le bonheur de milliers et peut-être même de millions de citoyens occidentaux en France, en Angleterre et ailleurs.

Il n’est ainsi pas facile à l’Arabie Saoudite ou à un autre pays de fermer les portes au Qatar qui est déjà un produit international impliqué dans les économies de plusieurs pays y compris celle des Etats-Unis d’Amérique qui possède sa plus grande base militaire au monde dans ce petit pays justement.

Neymar n’est en définitif qu’une autre opération de marketing menée d’une main de maître par les Qataris à travers le président du Psg, Nasser Al-Khelaifi qui est l’ami proche et intime de l’émir Tamim Al-Thani, qui lui aussi n’était pas très loin de la gestion de ce dossier capital pour ce petit pays du Golfe. Mais est-ce vraiment un petit pays? Lui qui a sorti le championnat français de l’anonymat. Et pas seulement cela.

Par Abdelmadjid Blidi