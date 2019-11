<span style='text-decoration: underline;'>Djamel Belmadi</span>:<br><span style='color:red;'>«Bien entamer la campagne»</span>

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a insisté mardi sur l’importance de bien entamer les qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2021 (CAN-2021), à l’occasion de la première journée jeudi à Blida face à la Zambie, appelant à ne sous-estimer aucune équipe africaine.

“Il est toujours très important de bien démarrer cette phase de qualification, notamment à domicile. Rien ne sera facile et on se doit de remporter les trois points à domicile. Le match face à la Zambie ne sera pas uniquement difficile sur papier mais aussi par rapport à la double confrontation lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (victoire de la Zambie, ndlr). Je pense que le fait d’avoir perdu six points face à eux constituera une motivation pour nous’’, a déclaré Belmadi en conférence de presse au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger). Le sélectionneur national a expliqué qu’il fallait jouer «match par match» car il n’y a plus de petites équipes sur la scène africaine. “”On sait qu’il n’y a plus de petites équipes en Afrique et que tous les matchs sont difficiles. Aussi, le fait de jouer face aux champions d’Afrique rendra plus compliquée notre mission, ce sera notre quotidien et on doit l’accepter. On n’a pas le souci de prendre les matchs à la légère mais nous sommes obligés de préparer cette rencontre d’une bonne manière’’.

Face à la Zambie, il s’agira du premier match officiel des Algériens depuis leur consécration à la dernière CAN-2019 disputée en Egypte. Les «Verts», actuellement en stage bloqué au Centre technique de Sidi-Moussa, affrontent la Zambie jeudi à Blida puis le Botswana le 18 novembre à Gaborone.