<span style='text-decoration: underline;'>IMPORTANTES PRÉCIPITATIONS PLUVIALES SUR AÏN EL TÜRCK </span>:<br><span style='color:red;'>Bien que tardive, la réalisation des avaloirs saluée</span>

Il était temps que les autorités locales à Aïn El Türck, dai gnent s’attaquer sérieusement à la problématique des avaloirs qui se pose avec acuité depuis de longues années, avec un programme de réalisation de pas moins de 300 avaloirs et dont l’opération a débuté cette semaine au niveau des points sensibles de la commune.

Selon l’historicité des risques, telle que notifié dans le plan ORSEC de la commune, le premier module indique que la zone d’Aïn El Türck, est à une zone à inondation du fait de sa position géographique, située qu’elle est, au pied d’un mont qui surplombe la ville dans toute sa longueur. Lors de l’urbanisation de la côte amorcée dès les années 1850 portant sur la création du centre, les concepteurs avaient scrupuleusement pris en compte le paramètre d’orientation des eaux pluviales vers la mer, en veillant à ce que les édifices et les ilots d’habitations, ne constituent pas des obstacles dangereux d’accumulation et d’infiltration des eaux et favoriser ainsi, la fluidité de leur écoulement, d’abord par les chemins naturels que sont les oueds aujourd’hui remblayés et sur lesquels ont été érigés des ilots complets d’habitations, ensuite par des espacements étudiés entre les blocs. Sauf que de fil en année, l’agrandissement de la ville, son surpeuplement et l’urbanisation anarchique, ont créé une désharmonie chronique dans le schéma directeur d’orientation des eaux pluviales, avec toutes les conséquences connues et vécues aujourd’hui par cette commune et ses habitants.

Les importantes averses pluviales d’hier, tout comme celles qui les ont précédées d’ailleurs, ont, encore une fois, démontré l’obsolescence de ce schéma directeur, un système caractérisé par des avaloirs, ceux existants, non fonctionnels. Les débordements des eaux de pluie enregistrés avant-hier au niveau de certains quartiers et axes sensibles de la ville, notamment à Paradis-plage, non loin du principal établissement hospitalier de la ville, auraient pu être de situations dramatiques, n’était-ce l’affairement des dizaines d’agents techniques de l’APC mobilisés pour la circonstance afin de désengorger les bouches d’égouts saturés.

Habitués à cette situation, les riverains ont su contourner les points sensibles, non sans risque, particulièrement chez les automobilistes, diminués par la visibilité mais craignant surtout, les bouches d’égouts décapsulés et les crevasses. Cet état de fait, remonte à plus d’une vingtaine d’années, lorsque la réfection des avaloirs avait été confiée à une entreprise de réalisation locale qui avait fait dans le bricolage pour ne pas dire, volontairement dans la tricherie. Les conséquences de cette tricherie se répercutent aujourd’hui dramatiquement, sur toute une ville et ses contribuables, mais également sur la trésorerie publique. Et dire que cette même entreprise, interdite par un ex-wali d’Oran, dans un passé pas si lointain, de contracter tout marché de réalisation à Aïn El Türck, continue insidieusement à être avantagée.