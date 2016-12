<span style='text-decoration: underline;'>Par le biais des dispositifs d’emplois dont l’ANSEJ, la CNAC et l’ANGEM</span>:<br><span style='color:red;'>Bientôt la création des minis zones d’activités à travers l’Ouarsenis</span>

Le wali de Tissemsilt Abdelkader Benmessaoud, a insisté sur «l’esprit d’initiative pour créer des micros entreprises au niveau des minis zones d’activités en adéquation avec les spécificités de chaque région».

Le wali a appelé les jeunes à s’orienter vers l’investissement au niveau de ces minis zones qui seront créées en 2017, dans des communes de la wilaya. C’est la meilleure solution pour les jeunes, au niveau de ces zones d’activités par le biais des dispositifs d’emplois mis en place par l’État, dont l’ANSEJ, la CNAC et l’ANGEM ou se diriger vers des entreprises productives du secteur économique» a-t-il estimé. Il a appelé à fournir davantage d’efforts pour financer d’autres projets selon les vocations de la wilaya (agriculture, tourisme). Plus de 734 locaux sont inexploités à travers les communes de la wilaya, sur les 1 078 locaux attribués. Le wali a mis l’accent sur la nécessité d’assainir cette situation et d’affecter ces locaux à des jeunes pour créer des micros entreprises. Il a appelé également, à «encourager les capitaux à investir dans des projets en vue d’apporter une valeur ajoutée à l’économie locale et nationale et générer des emplois au profit des jeunes». Dans ce contexte, il a indiqué, que «plusieurs projets d’investissement qui seront lancés bientôt, devront générer une fois entrés en service, des emplois et créer des richesses, dans le secteur de l’agriculture, l’industrie et le tourisme». Le wali de Tissemsilt, a appelé les chefs de daïras et les présidents d’APC, à collaborer et élaborer une feuille de route, afin de créer de minis zones d’activités destinées aux petites et moyennes entreprises (PME).

Mohamed Achraf