<span style='text-decoration: underline;'>Pour couvrir les besoins en lait pasteurisé sur le marché</span>:<br><span style='color:red;'>Bientôt la quantité de distribution atteindra 250000 litres au quotidien</span>

Dans le cadre du programme d’approvisionnement en matière de lait pasteurisé au niveau de la wilaya, et pour lutter contre les problèmes de pénurie dudit produit qui se posent dans les commerces surtout durant ce mois de Ramadhan, les services de la Direction de l’Agriculture de la wilaya d’Oran, signalent que la quantité de distribution de ce produit va atteindre prochainement quelque 250000 litres au quotidien au niveau de la wilaya, pour couvrir totalement les besoins en lait sur le marché et satisfaire la demande du consommateur.

Concernant l’approvisionnement en lait au niveau de la wilaya, un taux de 70% provient de l’extérieur de la wilaya et le reste 90000 litres soit 30%, proviennent des laiteries qui relèvent de la wilaya, 120000 litres proviennent des laiteries des wilayas de l’ouest du pays.

Durant la première semaine du mois de jeûne, la quantité d’approvisionnement en matière de lait pasteurisé réservée pour la wilaya était entre 220000 à 230000 litres de lait au quotidien. Dans le même cadre, lesdits services précisent que pour le bon déroulement de l’opération de distribution de ce produit très demandé par les ménages et qui trône sur les tables des consommateurs surtout durant ce mois de jeûne, tous les moyens sont fournis et tous les efforts sont déployés durant ce mois pour que le lait pasteurisé soit disponible sur les étalages et pour arriver à couvrir les besoins du marché.

Bekhaouda Samira