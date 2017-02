<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Bientôt la réception d’infrastructures sanitaires avant la fin du premier trimestre 2017</span>

Le secteur de la Santé dans la wilaya de Tissemsilt, a bénéficié d’un important programme d’investissement et connaîtra un essor considérable avec des structures à réceptionner durant le premier trimestre 2017 qui auront un impact positif certain sur les prestations qui seront offertes aux citoyens.

Pour les opérations de réalisation, il s’agit d’une école paramédicale pour renforcer le personnel paramédical au sein des différentes structures de santé. D’un complexe mère/enfants, qui prendra en charge les besoins maternels et infantiles, notamment pour ce qui est de la gynécologie, la chirurgie, l’obstétrique et la pédiatrie. Cet édifice, prévu pour accueillir environ 120 patientes, comporte un service des urgences médico-chirurgicales, des services de gynécologie, pédiatrie, chirurgie, une salle de réanimation et un laboratoire de radiologie, sera localisé à l’entrée de la ville de Tissemsilt, un lieu choisi délibérément à cause des facilités d’accès qu’il accorde aux autres localités, comme Theniet El Had et Bordj Bounaâma. Cet établissement est appelé, selon la même source, à prendre en charge au mieux la santé maternelle et infantile devant la tension que connaissent les services en question relevant des hôpitaux de la région, s’avérant incapables de contenir le nombre sans cesse croissant des malades et à permettre une couverture totale des 22 communes de la wilaya. Concernant la reconversion de l’annexe de l’Institut Pasteur en service des urgences médico-chirurgicales de l’EPH de Tissemsilt dont les travaux ont été achevés, le même responsable a souligné que le projet attend une décision du ministère des Finances concernant son équipement. Un centre spécialisé en maladies chroniques est en cours de réalisation au chef-lieu de wilaya et enregistre un taux d’avancement des travaux de 55% a-t-il fait savoir. Par ailleurs, il est prévu le lancement prochain de plusieurs opérations dont la réhabilitation des établissements publics hospitaliers, des polycliniques et l’acquisition d’équipements médicaux pour des établissements de santé de proximité. Le directeur de la Santé et de la population de la wilaya de Tissemsilt, a indiqué qu’il s’agit de projets enregistrant un taux d’avancement des travaux «appréciable». M. Mohamed Fellah, directeur de la Santé et de la population de la wilaya de Tissemsilt, a annoncé également l’acquisition, avant la fin du premier semestre de l’année en cours, de neuf (09) ambulances. Le wali, Abdelkader Benmessaoud, a fait part, de la dotation des unités de dépistage et suivi (UDS) d’un lot de fauteuils dentaires, tout en insistant sur davantage d’efforts pour ouvrir des structures sanitaires avant fin février prochain. M. Abdelkader Benmessaoud, a signalé que la wilaya a reçu deux dossiers de réalisation de deux cliniques à Tissemsilt et Theniet El Had dans le cadre de l’investissement privé, notant une évolution satisfaisante du secteur de la Santé dans cette conjoncture.

Mohamed Achraf