<span style='text-decoration: underline;'>Le maire d'Oran en tournée aux nouveaux secteurs</span>:<br><span style='color:red;'>Bientôt le nouveau découpage</span>

Le nouveau découpage administratif de la commune d’Oran a été revu à la hausse de 12 secteurs à 18 secteurs.

Ces nouvelles délégations administratives permettront de prendre en charge efficacement les missions de service public local dans le cadre du renforcement de la décentralisation, ainsi, que le rapprochement de l’administration du citoyen, dans une ville où la population ne cesse d’augmenter au vu du flux des populations rurales qui affluent vers les zones urbaines, qui dépassent le million et demi d’habitants bidonvilles inclus.

Ainsi, le Président de l’APC d’Oran Boukhatem Noureddine, accompagné du secrétaire général Benaoumeur Fakha et de plusieurs élus et cadres de l’APC, se sont réunis au nouveau siège du secteur Akid Lotfi pour débattre des sièges des nouvelles délégations administratives, les moyens matériels et humains à prévoir. Le secrétaire général devait donner un aperçu sur ce que seront les nouveaux secteurs et les moyens matériels et humains à prévoir. Puis, les cadres et les élus devaient tous intervenir. Ensuite, ce fut de Président de l’APC Boukhatem Noureddine, qui devait surtout parler de l’accueil du citoyen, de le servir et d’être toujours à l’écoute.

« L’employé dit-il, doit être respecté, et qu’il travaille dans de bonnes conditions » Et comme de coutume avec son parler franc d’homme de culture et citoyen natif d’Oran, qui aime sa ville, le président parle des Chouhadas, dont les nouveaux secteurs porteront leurs noms en hommage à leur sacrifice. « Nous devons être au service de la population parce que nous sommes leurs élus ». Les six nouveaux secteurs urbains sont Akid Lotfi- Derb- Hamou Boutlélis, El-Khaldia- Fellaoucene et Mahieddine, qui étaient rattachés à d’autres secteurs. pour le lieu de la rencontr du nouveau secteur, le siège est construit dans un design moderne s’adoptant aux nouvelles constructions de Hai Akid Lotfi, dont le bâtiment est très grand et aménagé qui pourrait accueillir les habitants dans un cadre agréable où le citoyen ne sera pas dépayser et accueilli et servi dans les plus brefs délais. Tous les services adhérent à ce secteur auront différemment leur guichet qui seront bien signalés. Le nouveau secteur sera le premier à être inauguré dans quelques jours. Ce secteur était rattaché à la délégation de Canastel “Sanouber’’. La population de Akid Lotfi est estimée à plus de quarante mille habitants et au niveau de l’APC tout le personnel et les moyens matériels sont prêts pour commencer cette nouvelle opération dans les meilleures conditions.

