<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Benmessaoud à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Bientôt une commission interministérielle pour la protection de l’artisanat</span>

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé jeudi à Oran, la création prochaine d’une commission interministérielle pour la protection de l’artisanat, notamment par l’élaboration d’une liste de produits de l’artisanat contrefaits.

Annonçant des mesures urgentes pour lutter contre la contrefaçon touchant les produits de l’artisanat algérien et qui nuit à l’économie nationale et à l’artisanat et le tourisme en général, le ministre a indiqué que cette commission sera représentée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, ainsi que la direction générale des Douanes.

Le ministre s’exprimait en marge de sa visite d’inspection à une exposition de produits de l’artisanat organisée au centre de l’artisanat de Haï Sabah (Oran est), durant laquelle les artisans lui ont fait part de leurs préoccupations, notamment concernant le problème des produits algériens contrefaits, ainsi que d’autres problèmes en relation avec les difficultés de commercialisation de leurs produits.

Des exposants ont affirmé au ministre que des produits locaux, notamment dans le domaine de la joaillerie, sont imités et contrefaits dans des pays étrangers, à des prix dérisoires, soutenant que cette situation a été à l’origine de grandes pertes financières pour les artisans et de postes d’emploi.

Le ministre a indiqué que «cette hémorragie touche non seulement l’économie nationale, mais également le patrimoine culturel national». Il a ajouté qu’il y a «nécessité de changer le système de gestion administrative dans le secteur de l’artisanat, au profit d’une gestion moins bureaucratique et au service de l’artisanat». Par ailleurs, M. Benmessaoud s’est rendu au chantier du village méditerranéen, le village olympique prévu pour les Jeux Méditerranéens 2021, où il s’est enquis de l’avancement des travaux.

Sur place, les responsables du projet ont indiqué que le taux d’avancement du projet a atteint les 76,63% et sera livré fin 2019.

Le ministre a ensuite inauguré le nouvel aquapark de Kristel, commune de Gdyel, réalisé dans le cadre d’un investissement privé. Il a relevé que la saison estivale 2019, notamment à Oran, a été une réussite totale, surtout avec les 2.000 lits supplémentaires dans les structures hôtelières oranaises.

Par ailleurs M. Benmessaoud a procédé à la pose de la première pierre d’un nouveau projet d’établissement hôtelier, non loin de la gare routière El-Bahia d’Oran. Cette structure privée sera livrée en janvier 2021 et sera dotée de 120 chambres, 24 suites, et plusieurs autres commodités.