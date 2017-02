<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis</span>:<br><span style='color:red;'>Bientôt une nouvelle trêve pour la mise à jour du calendrier</span>

Le championnat de Ligue 1 algérienne de football observera prochainement une trêve de deux semaines pour faire jouer tous les matchs en retard de la compétition reportés en raison notamment de la participation des équipes nationales A et militaire à la Coupe d’Afrique des nations CAN2017 et au championnat du monde respectivement en janvier dernier. La date de la nouvelle trêve sera communiquée ultérieurement, a appris l’APS mercredi auprès du secrétaire général de la Ligue de football professionnel (LFP) Fawzi Guellil. La majorité des clubs de l’élite comptent entre un et deux matchs en retard, au moment où le championnat entame jeudi sa 21e journée. Plusieurs dirigeants et entraîneurs de clubs ont demandé récemment de mettre à jour le calendrier de la compétition pour assurer que la fin de saison «se déroule dans le respect de l’éthique sportive». Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, n’a pas écarté dernièrement que la clôture du championnat soit reportée à juin au lieu de mai. D’autres reports de matchs sont prévus pour les prochaines semaines en raison de la participation de trois formations algériennes dans les compétitions africaines interclubs (USM Alger, MC Alger et JS Kabylie).