<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française ( 21ème journée) | AS Monaco</span>:<br><span style='color:red;'>Blessé, Slimani forfait face à Strasbourg samedi</span>

L’attaquant international algérien de l’AS Monaco (Ligue 1 française de football) Islam Slimani, blessé, a déclaré forfait pour la réception du RC Strasbourg samedi (20h00), dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1 française de football, a annoncé jeudi l’entraîneur monégasque Robert Moreno.

Slimani est blessé, il a mal à la jambe, au quadriceps. Le docteur doit contrôler son évolution. Il n’a pas de bonnes sensations pour s’entraîner», a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse. Au terme de la 20e journée, l’ASM pointe à la 9e place au tableau avec 29 points, à trois points des places européennes. Appelé à évoquer l’avenir de l’attaquant algérien, annoncé sur le départ cet hiver, le technicien espagnol est resté évasif : «Slimani ?, je le veux avec moi, comme tous les joueurs, mais si un club paye 100 millions d’euros, chaque situation dépend du contexte et doit être traitée de manière individuelle. Slimani, Jovetic, Ben Yedder. Tous les joueurs peuvent partir..», a-t-il ajouté. Selon le magazine Onze Mondial jeudi, Slimani (31 ans) devrait rester dans la Principauté jusqu’à la fin de la saison. «Monaco ne veut pas se séparer de ses deux attaquants (avec Jean-Kevin Augustin, ndlr). Malgré les rumeurs intensives cette semaine, la tendance en interne est bien différente. Un proche du club nous a confiés que le club de la Principauté souhaite absolument conserver Islam Slimani et Jean-Kévin Augustin cet hiver», a-t-il souligné. Avant de rejoindre Monaco l’été dernier en provenance de Leicester City (Angleterre) pour un prêt d’une saison, Slimani (7 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 française) avait évolué à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt, mais n’avait pu s’exprimer pleinement. Alors que tout marchait pour lui en début de saison, le limogeage de l’entraîneur portugais Leonardo Jardim, à l’origine du recrutement de Slimani, et son remplacement par l’Espagnol Robert Moreno a fini par changer la donne pour le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale, relégué sur le banc des remplaçants.