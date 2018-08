<span style='text-decoration: underline;'>Saison 2018-2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Bon début des internationaux algériens à l’étranger</span>

Les internationaux algériens se sont illustrés avec leurs clubs en ce début de saison 2018-2019, alors que l’équipe nationale s’apprête en septembre prochain à amorcer un virage important à l’occasion de la 2e journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations-2019 (CAN-2019) de football.

La palme revient à l’attaquant d’Al-Sadd du Qatar, Baghdad Bounedjah, qui a inscrit dimanche à lui seul la bagatelle de sept buts face à Al-Arabi dans un match à sens unique (10-1). L’ancien joueur de l’Etoile du Sahel (Tunisie) est déjà largement en tête au classement des buteurs avec 10 réalisations en deux journées seulement. En Angleterre, Ryad Mahrez a brillé dimanche avec sa nouvelle équipe Manchester City qui a dominé Arsenal (2-0) lors du choc inaugural de la saison de Premier League, et ce une semaine après avoir remporté le Community Shield aux dépens d’un autre club londonien, Chelsea, sur le même score. Toujours en Angleterre mais dans le deuxième palier, l’attaquant et baroudeur des Verts, Hilal Soudani, n’a pas tardé à laisser son empreinte en inscrivant son premier but sous les couleurs de son nouveau club Nottingham Forrest lors de sa deuxième apparition seulement en Championship. Remplaçant jusqu’à la 56e minute de jeu face à Reading, l’ancien joueur du Dinamo Zagreb a ouvert samedi son compteur buts grâce à une réalisation à la 68e minute, offrant une victoire précieuse aux siens (1-0). Pour sa part, Rachid Ghezzal, transféré de Monaco, a signé rapidement sa première apparition avec son nouveau club anglais de Leicester City, à l’occasion du match d’ouverture de la saison en Premier League, perdu sur le terrain de Manchester United (2-1). Ghezzal, qui a débuté le match sur le banc des remplaçants, a foulé la pelouse d’Old Trafford à la 63e minute, laissant derrière lui une belle prestation. Au Portugal, le milieu international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, a signé son premier but de la saison en championnat lors de la large victoire de son équipe à domicile face à Chaves (5-0), en match comptant pour la 1re journée. Brahimi a inscrit le troisième but de son équipe (45e) après un doublé du Camerounais Vincent Aboubakar (14e, 20e). Le joueur compte également un but inscrit en Supercoupe du Portugal face au Deportivo Aves (3-1), le 4 août dernier à Aveiro. En France, le défenseur international Youcef Attal a été élu meilleur joueur de l’OGC Nice lors de la réception samedi soir du Stade de Reims (0-1), dans le cadre de la 1re journée de Ligue 1 de football. Titularisé, Attal (22 ans) a récolté 56% des suffrages devant son coéquipier Allan Saint-Maximin, selon un sondage effectué par le club azuréen auprès des supporters sur son compte Twitter. Attal est bien parti pour arracher une place de titulaire dans l’effectif de l’entraîneur Patrick Vieira. Enfin en Espagne, et même si le Championnat n’a pas encore débuté, le milieu offensif Ryad Boudebouz (Betis Séville) s’est montré en verve en signant cinq buts en autant de matchs amicaux d’intersaison disputés par le club andalou. L’Algérie, sous la houlette de son nouveau sélectionneur Djamel Belmadi.