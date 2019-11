<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux, 11ème journée | ASMO 2 - ASK 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Bon pour le moral</span>

Dans l’obligation de réaliser un bon résultat après leur défaite concédée la précédente journée à Bejaia face au MOB, les asémistes se sont rachetés ce samedi à domicile en s’imposant sur la formation de l’ASK sur un score de 2 à 1.

Les Vert et blanc de Medina Jadida, malgré leur moral au plus bas, ont entamé la partie tambour battant, pour prendre le match à leur compte. Il était de même pour l’équipe adverse qui avait aussi de bonnes intentions. A moins d’un quart d’heure de jeu, la première action franche est à l’actif des visiteurs. L’attaquant, Maharzi en bonne position dans la surface, ne trouvera aucune difficulté pour ouvrir la marque et donner l’avantage à son équipe. Surpris par cette réalisation, les camarades de Berramla, ne tarderont pas à réagir, pour investir le camp adverse. Après quelques tentatives de scorer, leurs efforts ont été récompensés par un but égalisateur signé Hitala. Ayant remis les pendules à l’heure, les asémistes maintiendront la cadence jusqu’à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, les deux formations reprendront les débats tout en cherchant la faille. Les hommes de Louafi Salem vont imposer leur jeu, en ne laissant aucun espace et en pressant plus haut dans l’espoir de prendre l’avantage. Mais leur jeu brouillon ne leur a pas permis de visiter les filets adverses. Acculés, les visiteurs se retranchent derrière, ce qui compliquera la tâche des asémistes. Les vert et blanc d’El Djemia, attendront les ultimes minutes du temps réglementaire, pour que leurs bonnes intentions soient concrétisées par un but inscrit par Benrokia qui doublera la mise pour l’ASMO, suite à une belle passe du rentrant Benouis. Un but qui aura des incidences psychologiques positives sur les Boutiche et consorts. Impuissants, les visiteurs n’ont pu réagir et le score de 2 à 1 en faveur de l’ASMO en restera là jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Dans son impression d’après match, le coach, Louafi Salem, estime que son équipe mérite la victoire : « Ce n’était pas aisé de jouer face à une bonne équipe de Khroub qui en voulait tant, pour repartir avec un bon résultat. Cette équipe nous a crée des problèmes et a réussi à nous surprendre. On a par la suite su comment réagir pour remettre les pendules à l’heure. En seconde période, on a pris les choses en mains et au final, on a pris l’avantage. Cette victoire qui tombe à point nommé, va nous permettre de bien préparer la suite du parcours, à commencer par le prochain match en déplacement à Tadjenent.

B.Sadek