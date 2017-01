Bonne année quand même…

L’année 2016 fait partie du passé. 2017 a pris le relais pour égrener sans doute, une nouvelle tranche de vie sociale, porteuse elle aussi d’espoir, de promesses et de grandes illusions. Comme à chaque début d’année, la nouvelle année s’annonce avec les mêmes vœux et les mêmes espérances partagées.

Ceux qui peinent au quotidien, contre un quotidien difficile, rêvent d’une année 2016 plus clémente, porteuse d’un peu plus de justice et de changement dans la répartition des richesses et des projets, semés ici et là, par le train du progrès et du développement local. A Oran, comme sans doute ailleurs, 2016 s’est achevée, comme elle avait commencé. Des familles de mal-logés étaient souvent rassemblées devant le siège de l’autorité locale pour demander leur inscription sur la liste des heureux concernés par les opérations de relogement en cours.

Des opérations d’attribution de logements, aux occupants des bidonvilles et aux sinistrés du vieux bâti qui restent bien insuffisantes, à résoudre la crise et juguler le déficit. Des opérations de relogement qui ne peuvent cacher l’amère réalité du terrain oranais, marquée par des lenteurs et des retards hallucinants dans l’avancement des projets. Et comme au début de chaque nouvelle année, beaucoup espèrent un vent de changement qui mettra un terme à leur calvaire. On se souvient, que durant l’année 2016 écoulée, des habitants de vieilles bâtisses dans les vieux quartiers, s’estimant oubliés ou bernés par les promesses des responsables, avaient de temps à autres bloqué le passage du Tram ou de grandes artères de circulation, en guise d’ultimes contestations.

Huit années auparavant en 2008, presque toutes les artères du quartier El Hamri, étaient condamnées et bloquées par des tentes et des baraques de fortune, dressées sur la voie publique par de vrais et de faux sinistrés. Une situation, qui allait durer jusqu’au lancement tant attendu, de vastes programmes dits de relogement des familles recasées, qui, pour certains, rêvaient d’un logement décent depuis trente ans. Mais beaucoup d’autres, toujours plus nombreux, attendront encore des années.

Avec le temps et la «fatigue» des officiels chargés d’assurer le calme et le respect des règles urbaines, 2017 reste elle aussi, porteuse des mêmes colères et protestations, liées à ces mêmes préoccupations.

Du chômage au logement, en passant par l’école, l’hygiène publique, le cadre urbain délabré et surtout la hausse vertigineuse des prix, la nouvelle année qui s’installe, offrira sans doute, elle aussi, son lot d’angoisses et de questionnements. A l’exception des bénéficiaires de logements qui pour bon nombre sont venus de wilayas voisines ou plus lointaines, une grande majorité d’Oranais, n’ont pas grand chose à retenir du bilan de cette année 2016 écoulée… Bonne année quand même.

Par S.Benali