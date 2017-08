<span style='text-decoration: underline;'>﻿Ligue une, 1ère journée/MCO 3 - USMB 0 </span>:<br><span style='color:red;'>Bonne entrée en matière pour El Hamri</span>

Bien préparés physiquement, sous la houlette de l’entraineur tunisien, Bououkaz, les Hamraoua, pour leur premier match de la saison face à l’USMB, n’ont pas raté l’opportunité, samedi passé, pour offrir une belle victoire à leurs supporters, venus à Zabana découvrir leur équipe favorite.

En effet, face à des Hamraouas décidés à prendre les choses en main, l’équipe de la ville des Roses, d’entrée, a gêné et cassé toutes les tentatives offensives des joueurs oranais. Les deux équipes, malgré leur bonne volonté, n’ont pu changer quoi que ce soit durant la première période. Au retour des vestiaires, les Hamraouas feront preuve de volonté, pour aller de l’avant, contrairement à Blida, qui semblait physiquement à mal et qui s’est repliée en défense. Le secteur offensif d’El Hamri s’animera alors, pour donner le tournis à l’arrière garde de l’USMB. A partir de cet instant, le jeu se cantonnera au milieu du terrain. Mais en voulant bien faire, les camarades de Bentiba auront des difficultés, à concrétiser à l’approche des buts. Il a fallu attendre la 67’, après l’entrée du jeune Belal à la place de Heriet, pour voir des actions plus dangereuses, menées par le jeune espoir entrant. Le changement effectué par Bououkaz s‘avérera bénéfique, pour l’animation du jeu et sera payant, puisque quelques minutes plu tard, suite à un centre de Herbache Mekkaoui, bien placé, reprendra de la tête et marquera le premier but du MCO, qui sera validé par l’arbitre, malgré les contestations des joueurs de Blida, qui ont cru que le ballon n’avait pas franchi la ligne. La réplique des visiteurs n’apportera rien de concret. Mais les choses s’emballeront au dernier quart d’heure, du côté du MCO, où le coach donnera encore plus de fraicheur à l’équipe, avec l’entrée d’Aouad, qui ne tardera pas à exécuter un superbe coup franc, et marquera le deuxième but pour son équipe. Une réalisation qui donnera encore des ailes aux rouges et blanc d’El Hamri. Pour maintenir cette bonne dynamique, Bououkaz, incorporera Souibaah, pour donner encore plus de percussion à son attaque. Et ce dernier, tout juste après avoir bénéficié d’un bon ballon, arrivera à dribler la défense de Blida, avant d’être fauché dans la surface par un défenseur. Il bénéficiera d’un penalty, et c’est lui-même qui se chargera de la sentence, qui portera le score à 3 à 0. Les choses en resteront là, face à une équipe de l’USMB complètement groggy. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Hamraouas avaient l’avantage du terrain, et ont évolué face à une modeste équipe. S’agissant de l’équipe de réserve d’El Hamri, elle a été tenue en échec, par son homologue de Blida. Une partie prolifique en buts. Les jeunes Hamraouas se sont bien comportés, et menaient au score, à la fin du temps réglementaire. Et c’est au temps additionnel, que les jeunes visiteurs ont pu rétablir l’équilibre. Score final 3 à 3.

Bououkaz : « C’est rassurant pour la suite du parcours »

Le Coach Hamraoui s’est montré satisfait, du résultat en fin de partie, mais il n’a cessé de dire, que l’équipe n’est pas encore au point : « On a évolué face à une équipe de Blida volontaire. C’est la raison pour laquelle on a mis du temps, pour prendre les choses en main. Nos joueurs se sont créé beaucoup d’occasions de scorer, mais sans pour autant arriver à les concrétiser. Il a fallu attendre la seconde mi-temps, pour que les choses changent et arriver à sortir victorieux. Cette victoire ne veut pas dire que l’équipe est au top, mais je dirai qu’elle la méritait. Désormais, il va falloir confirmer ce bon résultat, lors de nos prochaines rencontres. A commencer, par le prochain match, en déplacement face au PAC. Je félicite les joueurs, pour leur bon comportement sur le terrain et pour avoir bien débuté la saison ».

B.Sadek