<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une, 4ème journée | DRBT 0 - MCO 1</span>:<br><span style='color:red;'>Bonne opération pour le Mouloudia d’Oran</span>

Tenus en échec le week-end passé, à domicile face au NAHD, les Hamraouas se sont donné le mot, pour se transcender et se racheter, lors de leur déplacement de Tadjenent.

En effet, le technicien Hamraoui, pointé du doigt et dos au mur, devait trouver la meilleure formule, pour amener son équipe à gagner, afin d’atténuer la colère des supporters. Ses changements avec l’incorporation de certains jeunes se sont avérés payants, puisqu’il a réussi à piéger le DRBT dans son fief, et rentrer à la maison avec les trois points de la victoire. Cette victoire est venue au bon moment, pour galvaniser le moral de la troupe. Sur le terrain, le coach Bouakaz a misé sur une équipe remaniée, avec l’incorporation de certains jeunes. Cette équipe d’El Hamri a résisté face à une formation du DRBT, bien en place et décidée à ne rien lâcher at home. Au retour des vestiaires, le technicien Hamraoui a incorporé Frifer, de même que le milieu Boudoumi, qui a débuté sur le banc des remplaçants. Ces deux changements, en plus des autres, opérés au sein du onze d’entrée, ont donné du tonus au Mouloudia d’Oran, arrivant même à faire douter les hommes de Mouassa. En fin de partie, alors qu’on jouait le temps additionnel, le jeune rentrant Frifer, bien placé, arrive à tromper le gardien de Tadjnent, d’une belle reprise de tête, suite à un corner, botté par l’autre rentrant Boudoumi, et offre une précieuse victoire à son équipe, tout en stoppant le DRBT dans son élan. Très entreprenants, les oranais ont annihilé toutes les tentatives de l’attaque du DRBT, qui s’est heurtée à une défense bien regroupée autour du gardien Nateche, très rassurant comme à son habitude, en gardant sa cage vierge. Une victoire méritée, en somme, réalisée il faut le dire, grâce à la bonne stratégie, mise en place par le coach tunisien, Bouaaz. Par ailleurs, les jeunes de l’équipe de réserve du MCO, se sont aussi illustrés, en s’imposant à l’instar de leurs ainés, sur leurs homologues de Tadjenent, sur un score de 2 à 1. Les jeunots Hamraouis mettent ainsi fin, à leur mauvaise série des mauvais résultats, depuis l’entame de la saison.

Bouakaz : « Cette victoire va nous motiver pour la suite du parcours »

Le coach Hamraoui a montré un visage bienheureux, suite à la victoire réalisée par son équipe en déplacement : « Ce n’était pas aisé d’arracher une victoire à Tadjenent, face à une bonne équipe du DRBT, qui en voulait tant, afin de gagner cette rencontre. Rentrer à la maison avec les trois points de la victoire, va nous permettre d’aborder la suite du parcours avec un bon moral, et surtout, rendre le sourire à nos supporters. Certes, cette victoire va nous relancer en championnat, mais il faut garder les pieds sur terre, et bien gérer nos prochains matchs, en travaillant davantage. Nous avons donc cru en nos possibilités, sans baisser les bras, jusqu’à l’ultime minute de la partie. Les joueurs sont à féliciter, pour leur bon comportement sur le terrain ».

