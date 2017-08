<span style='text-decoration: underline;'>Championnats nationaux open filles et garçons Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Bonne participation des jeunes nageurs du club RTAET</span>

Parmi les clubs traditionnellement habitués à trôner sur le podium, au niveau national, le club RTAET connu pour leur bonne politique de formation, s’est bien comporté. Ce club balnéaire d’Ain El Turck, présente à chaque fois aux différentes compétitions nationales de bons jeunes, malgré les nombreux problèmes auxquels il est confronté et s’affirme en étant un grand club formateur.

Lors des championnats nationaux open, le RTAET a moissonné 13 médailles dont trois en or. Ce club, reste l’un des rares représentants de la wilaya d’Oran à se distinguer grâce à ses jeunes nageurs. S’est illustrée durant cette compétition nationale chez les minimes filles, la jeune Tchouar Yasmine qui a récolté 2 médailles d’or sur 200 papillon et 800 NL, 1 médaille d’argent sur 400 NL, 1 médaille de bronze sur 1500 NL et en Open, elle rafle le trophée de la meilleure performance féminine minime réalisée sur 800 NL.

Chez les minimes garçons, Aoumeur Hichem s’est adjugé la médaille d’or sur 200 papillon minimes et a atteint les minimas, lui donnant droit de participer aux championnats arabes qui auront lieu en Egypte le mois de novembre.

Encore plus, il récolte 1 médaille d’argent sur 400 4 N et 1 médaille de bronze sur 100 m papillons. Le jeune Ouaras Racim, quant à lui, s’offre 1 médaille de bronze sur 1500 NL. S’agissant du relais 4×200 NL, le quatuor minime constitué d’Ouaras, Aoumeur, Boukhezar et Messaoudi, s’est offert la médaille de bronze. En cadets garçons, Nouar Imed s’accorde la médaille de bronze sur 400 4 nages. En Open, Tchouar Imed récolte 2 médailles de bronze sur 400 et 800 NL, de même que Benabderrahmane Abdelkader la médaille de bronze sur 200 m papillon. Toujours en cadets, le relais 4×200 NL, prend une médaille de bronze avec le quatuor Tchouar, Bendahmane, Nouar et Aoumeur. En somme, ce sont de bons résultats pour les nageurs du RTAET qui méritent une meilleure attention de la part des autorités locales et des responsables du Sport oranais.

B.Sadek