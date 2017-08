<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Bouakez à la recherche d’un onze performant</span>

Après avoir engagé dernièrement, sans trop de bruit, pour deux saisons et sans présentation à la presse, l’ex joueur du CC Oran, Mustapha Saïd, la direction du club vient de faire de mêm, avec un autre élément, à savoir, Allali Slimane, un défenseur axial, qui a évolué au NAHD, puis à la JSMB.

Il est désormais le 7e élément recruté de l’intersaison. Pourtant, l’entraineur Bouakkez n’a pas cessé de dire, qu’il n’avait pas besoin de défenseur axial. Mais pour la direction du club, c’était pour avoir des doublures. Celle-ci, après avoir présenté à la presse, lors de leur engagement, le coach Bouakkez, Mekkaoui, El Lamali et Tiaiba, voilà qu’elle décide de poursuivre son opération recrutement en huis clos. Ce qui suscite beaucoup d’interrogations, dans l’entourage du club, et au sein des supporters. En tout cas, le dernier venu, Slimane Allali a déjà entamé son travail, avec sa nouvelle équipe et a même été présenté par les responsables du club, à l’entraîneur Bouakez. Mais toujours est-il, que le coach tunisien d’El Hamri, attend toujours le recrutement d’un latéral gauche. Un poste qu’il cherche ardemment à pourvoir. En attendant que les choses soient plus claires, les coéquipiers de Ferrahi poursuivent leur travail à Zabana, après un repos d’une journée. Et ce, jusqu’à leur départ pour la Tunisie, prévu le dimanche 6 courant. Par ailleurs, la réunion programmée entre le président Baba et les membres du staff technique, en début de semaine a été reportée. Lors de cette réunion, on devait se pencher sur certains dossiers, notamment la liste définitive des joueurs et sur certains éléments, qui pourraient éventuellement renforcer l’équipe. Dans un autre registre, on nous apprend, que suite au départ de Bekadja, la responsabilité technique de l’équipe de réserves, a été confiée à Kinane Aissa, un ancien joueur du club d’El Hamri, qui a fait ses preuves, en drivant plusieurs clubs de la région. Côté subvention, les responsables du Mouloudia d’Oran, lors de leur rencontre avec le Wali d’Oran, ont été agréablement surpris par l’annonce du déblocage, d’une somme de 2,8 milliards de cts du fonds de wilaya. Une bonne bouffée d’oxygène pour le club, qui a beaucoup dépensé, ces derniers temps, pour le règlement des salaires. Le président Belhadj n’a pas manqué, de mettre au courant le wali sur les difficultés financières, auxquelles le club fait face, entre autres, le stage de Tunisie, qui va couter la bagatelle de pas moins de 75 millions de cts. Ainsi, pour montrer sa bonne volonté de soutenir le président Baba et son club, le Wali a pris la décision, de prendre en charge les billets d’avion Alger-Tunis, (aller/retour), pour toute la délégation Hamraoui. Une bonne volonté qui a énormément fait plaisir aux responsables Hamraouis.

B. Sadek