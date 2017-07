<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Bouakez entame les choses sérieuses avec El Hamri</span>

Ayant observé un repos de plus d’un mois, les Hamraouas avec leur nouvel entraineur, Moaz Bouakez, ont repris lundi passé, le chemin des entrainements, sur la pelouse du stade Zabana.

Prévue initialement, le samedi 15 juillet, finalement cette séance a été décalée de 48 heures, sur décision de l’entraineur, afin que le groupe soit au complet. 22 joueurs étaient au rendez-vous de cette reprise, qui s’est déroulée en présence du président Belhadj, du manager général, Haddou Moulay et des supporters, autorisée à y assister. Parmi les joueurs présents, on a enregistré la présence de trois nouvelles recrues, Tiaiba, Mebarakou et El Amali, tandis que Lakhdari et le dernier venu, l’arrière droit Ouchene, (ex OM), qui a paraphé récemment un contrat de deux années, devront rejoindre la troupe incessamment. Pour le reste du groupe, ont répondu présents, 7 joueurs espoirs et 10 joueurs cadres, dont Nateche, Souibaah, Sebbah, Helaimia, Aouad et Boudoumi. Malgré quelques absences, l’ex coach du RCR s’est montré satisfait de cette première séance, considérée avant tout, comme une prise de contact entre le nouvel entraineur, le staff technique, médical et les joueurs. Mais, à vrai dire, la réelle prise de contact s‘est déroulée, durant la soirée autour d’un diner offert par Baba, en guise de bienvenue aux nouveaux venus et à Bouakez. La reprise a aussi enregistré, la présence d’un kiné, en l’occurrence, Nasredine Cherifi, un expérimenté algérien, qui a eu l’occasion de travailler avec le coach à Relizane. Une exigence du responsable technique. On notera, qu’une réunion s’est tenue entre l’entraîneur en chef, Bouakez et son staff, avec comme ordre du jour le programme de préparation de l’équipe durant l’intersaison. En effet, on a donc établi le programme de préparation, qui a débuté hier, avec du biquotidien. Les coéquipiers de Nateche ont donc entamé les choses sérieuses, en optant pour deux séances quotidiennes, jusqu’à la fin de la semaine. Les joueurs auront au menu de la musculation, du physique, de l’oxygénation en forêt et du technico-tactique à Zabana. Les joueurs auront également à partir de la semaine prochaine, des matchs amicaux à disputer. On parle également, d’un ou de deux matchs face à des équipes à déterminer, avant le déplacement à destination de la Tunisie, pour le stage de préparation.

Moaz Bouakez : « La force du groupe et le travail seront, la clé de réussite de l’équipe »

A l’issue de la première séance d’entrainement, le nouveau responsable technique du team d’El Hamri, n’a pas caché son contentement : «Je suis satisfait de la présence de certains éléments espoirs, malgré que le groupe n’est pas au complet. C’est intéressant aussi, de voir la présence des nouvelles recrues, qui ont trouvé du plaisir avec les anciens. Mais on aura beaucoup à faire par la suite. Je mise sur la force du groupe avant les individualités. C’est mon message à tous les joueurs, qui doivent mette la main dans la main, pour aller de l’avant, pour faire progresser l’équipe sur tous les plans. Aujourd’hui, on a commencé par axer notre travail, sur la coordination et sur un bon état d’esprit. Pour le moment, on joue tous en groupe. Et ce n’est que par la suite, qu’on passera à un jeu organisé par compartiments, ou par lignes définies. On envisage un regroupement, avant le départ pour la Tunisie, et s’agissant des matchs amicaux, on prévoit aussi deux joutes amicales à Oran, et deux ou trois en Tunisie ».

B.Sadek