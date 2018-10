<span style='text-decoration: underline;'>Mahdjoub Bedda à propos du nouveau président de l’APN</span>:<br><span style='color:red;'>«Bouchareb est légitime»</span>

Le ministre s’est voulu serein en affirmant qu’«aujourd’hui l’APN fonctionne normalement et les travaux reprendront dimanche pour l’examen du projet de loi des Finances (PLF) 2019 et son adoption dans les délais».

A la veille de l’audience accordée au ministre des Finances par les membres de la Commission Finance de l’APN, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a défendu le processus d’élection du nouveau président de l’Assemblée populaire nationale. Pour le ministre, Mouad Bouchareb est un président légalement désigné par ses paires, en totale conformité avec les procédures légales en la matière.

M.Bedda a, à ce propos, clairement souligné la légalité de la démarche de la majorité parlementaire qui, après avoir retiré sa confiance au désormais ex-président de l’APN, a confié les clés de l’institution législatives au député de Sétif.

«L’élection du nouveau président de l’APN, Mouad Bouchareb, s’est déroulée conformément aux procédures légales», a fermement répondu le ministre chargé des Relations avec le parlement aux questions des journalistes, venu couvrir une rencontre d’anciens élus du FLN. M.Bedda, lui-même député FLn, avant sa nomination au gouvernement a tenu à préciser que «le Parlement est une institution souveraine et les députés qui avaient auparavant élu M. Said Bouhadja, sont libres dans leur décision d’élire un nouveau président afin de garantir la pérennité du fonctionnement de cette institution dans le cadre de la pratique de la démocratie». Une logique que conteste M.Bouhadja lui-même.

Le ministre s’est voulu serein en affirmant qu’ «aujourd’hui, l’APN fonctionne normalement et les travaux reprendront dimanche pour l’examen du projet de loi des Finances (PLF) 2019 et son adoption dans les délais». Une manière de dire que les députés de la majorité n’ont provoqué aucun retard dans le fonctionnement de la Chambre basse du parlement. Et M.Bedda de profiter de l’occasion pour appeler ses collègues à «l’encouragement et au soutien» du nouveau président de la chambre basse.

Il convient de rappeler que le député du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, avait été élu mercredi dernier à la majorité, nouveau président de l’Assemblée populaire nationale (APN) en remplacement de Said Bouhadja. M. Bouchareb a été élu à main levée lors d’une séance plénière présidée par le député Hadj Laib en sa qualité de doyen des membres de l’APN. Agé de 47 ans et élu de la wilaya de Sétif au titre de la 8ème législature, issue des élections législatives de mai 2017, M. Bouchareb était président du groupe parlementaire du FLN à la chambre basse du Parlement. Lors de la précédente législature, il occupait le poste de vice président chargé des relations avec le Conseil de la nation, le Gouvernement et autres institutions constitutionnelles. Avec ce profil, l’homme est certes taillé pour le poste.

Alger: Smaïl Daoudi