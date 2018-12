<span style='text-decoration: underline;'>Règlement intérieur de l’APN </span>:<br><span style='color:red;'>Bouchareb trace les grandes lignes</span>

«Les partis de la majorité parlementaire et ceux de l’opposition, sont appelés à œuvrer ensemble, selon une méthodologie correcte renfermant une vision consensuelle sur le règlement intérieur», a expliqué Mouad Bouchareb, dans une tentative d’amener l’ensemble des membres de la commission et au-delà des députés de prendre leurs responsabilités et donner du sens à la Constitution de 2016.

Le nouveau règlement intérieur qui doit s’inspirer de la Constitution, laquelle accorde d’importantes prérogatives à l’opposition parlementaire, devra faire l’objet d’une sorte d’unanimité au sein de l’Assemblée populaire nationale, a affirmé en substance, le président de l’APN Mouad Bouchareb. Dossier «stratégique» s’il en est pour l’équilibre des forces au sein de l’institution législative, le règlement intérieur, dont une précédente mouture avait été rejetée par les députés, revient au devant de la scène, dans un contexte politique particulier. En tout cas, le texte, actuellement à l’étude au niveau de la commission juridique, «doit obtenir l’approbation et le consensus de toutes les formations politiques représentées au sein de l’Assemblée», a indiqué Mouad Bouchareb, dans une intervention lors d’une réunion de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’APN. Présidée par Amar Djilani, ladite commission planchait justement sur les dispositions du projet de règlement intérieur.

La participation du président de l’APN aux travaux de la commission, est un signal fort qui renseigne sur la détermination de la présidence de l’APN d’éviter toute hégémonie de la majorité parlementaire dans la confection du règlement intérieur de l’Assemblée. Il s’agit d’éviter des dispositions qui réduiraient le poids de la majorité, mais tout en collant à la Constitution qui accorde un rôle à l’opposition. «Les partis de la majorité parlementaire et ceux de l’opposition, sont appelés à œuvrer ensemble, selon une méthodologie correcte renfermant une vision consensuelle sur le règlement intérieur», a expliqué Mouad Bouchareb, dans une tentative d’amener l’ensemble des membres de la commission et au-delà des députés de prendre leurs responsabilités et donner du sens à la Constitution de 2016. Admettant que «la séance plénière tranchera tous les amendements proposés à ce sujet», M.Bouchareb semble tout de même insister sur l’importance de sortir avec un texte équilibré et consensuel. Un souci, d’ailleurs traduit par un souhait en faveur d’«une vision impliquant toutes les formations politiques, au nombre de 35, représentées au sein de l’Assemblée».

L’orientation est, on ne peut plus claire, d’autant que l’objectif premier consiste à «permettre à l’opposition de s’exprimer selon le principe d’ouverture consacré par la Constitution de 2016». Les articles objets de «différends», concernent essentiellement «les mesures disciplinaires liées aux absences répétées et injustifiées aux séances plénières, ainsi qu’au nombre des députés constituant un groupe parlementaire», rappelle le président de l’APN.

Rappelons que le bureau de l’APN s’est réuni mardi dernier, sous la présidence de Mouad Bouchareb, pour examiner «les amendements proposés au projet de règlement intérieur de l’Assemblée dont la Commission des affaires juridiques» s’attelle à examiner ses dispositions, «en vue de leur adaptation à la nouvelle Constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de l’APN et du Conseil de la Nation et définissant les relations fonctionnelles entre ces deux chambres et le Gouvernement».

Alger: Smaïl Daoudi